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اتصالات وتكنولوجيا
سامسونج تطرح جلاكسى S9 الشهر المقبل
الأحد 14 يناير 2018 12:11 ص
سامسونج تطرح جلاكسى S9 الشهر المقبل
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سامسونج تطرح جلاكسى S9 الشهر المقبل
متابعات:
تطرح شركة سامسونج الكورية هاتفى جلاكسى S9و S9 بلس فبراير المقبل، خلال فاعليات المؤتمر العالمى للهواتف MWC 2018 المقرر أن ينعقد فى مدينة برشلونة الإسبانية.
وقالت مصادر، إن الشركة أنهت باكرًا كافة الأبحاث والنماذج الأولية الخاصة بالهاتفين، حتى أنها أتمت مرحلة الإنتاج التجريبية لهما فى شهر أكتوبر الماضى. ويأتى تصميم اللوحة الرئيسية للهاتفين شبيه بالتصميم الذى اعتمدته آبل مع هاتفها iPhone X. ويسمح التصميم لشركة سامسونج بتوفير مساحة إضافية مقارنة بالاعتماد على اللوحات الرئيسية التقليدية، ما يعنى أنها قد تزود هواتفها المقبلة ببطارية ذات سعة كبرى.
وأشارت المصادر إلى أن هاتف Galaxy S9 Plus سيطرح مع شاشة بقياس 6.2 بوصة مع كاميرا خلفية مزدوجة، فيما سيأتى Galaxy S9 مع شاشة بقياس 5.8 بوصة وكاميرا خلفية واحدة.
سامسونج
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