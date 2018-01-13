مواصلات مصر ترصد 3 مليارات جنيه استثمارات حتى 2021

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رصدت شركة مواصلات مصر التابعة لمجموعة الإمارات الوطنية، استثمارات تصل إلى 3 مليارات جنيه لتوسيع نشاطها بالسوق المصرى حتى 2021.





وقال هشام طه رئيس مجلس إدارة الشركة، إن الشركة خلال شهر يناير الحالى قامت بزيادة رأسمالها إلى 150 مليون جنيه، وقبل نهاية عام 2018 تنوى الشركة رفع رأسمالها مرة ثانية بقيمة 100 مليون جنيه ليصل إجمالى رأسمال الشركة فى مصر 250 مليون جنيه.





ونوه إلى أن الشركة تخطط لطرح أسهمها فى البورصة المصرية فى عام 2020.





وأطلقت الشركة المرحلة الأولى من مشروع مواصلات مصر بالقاهرة بطاقة ٥٦ حافلة أتوبيس ومينى باص الأسبوع الماضى.





وأشار طه إلى أن الأتوبيسات مكيفة وبها «واى فاى» للإنترنت ومخارج لشحن الهاتف المحمول، مؤكدا أن خطة الشركة الوصول بعدد الأتوبيسات إلى ٥٠٠ أتوبيس خلال عامين، بنسبة نمو ١٠٠٠٪، بجانب تسيير خطوط بين المحافظات.





ولفت إلى أن الشركة تهدف بالتعاون مع محافظة القاهرة وهيئة النقل العام إلى توفير وسيلة نقل حضارية فى مصر وتوفير سبل الأمان والراحة للركاب.



