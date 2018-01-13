EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
مواصلات مصر ترصد 3 مليارات جنيه استثمارات حتى 2021
السبت 13 يناير 2018 11:23 م
هشام طه رئيس مجلس إدارة شركة مواصلات مصر
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
«مواصلات مصر» تستهدف استثمار 300 مليون جنيه خلال 3 سنوات
هشام طه رئيس مجلس إدارة شركة مواصلات مصر
متابعات:
رصدت شركة مواصلات مصر التابعة لمجموعة الإمارات الوطنية، استثمارات تصل إلى 3 مليارات جنيه لتوسيع نشاطها بالسوق المصرى حتى 2021.
وقال هشام طه رئيس مجلس إدارة الشركة، إن الشركة خلال شهر يناير الحالى قامت بزيادة رأسمالها إلى 150 مليون جنيه، وقبل نهاية عام 2018 تنوى الشركة رفع رأسمالها مرة ثانية بقيمة 100 مليون جنيه ليصل إجمالى رأسمال الشركة فى مصر 250 مليون جنيه.
ونوه إلى أن الشركة تخطط لطرح أسهمها فى البورصة المصرية فى عام 2020.
وأطلقت الشركة المرحلة الأولى من مشروع مواصلات مصر بالقاهرة بطاقة ٥٦ حافلة أتوبيس ومينى باص الأسبوع الماضى.
وأشار طه إلى أن الأتوبيسات مكيفة وبها «واى فاى» للإنترنت ومخارج لشحن الهاتف المحمول، مؤكدا أن خطة الشركة الوصول بعدد الأتوبيسات إلى ٥٠٠ أتوبيس خلال عامين، بنسبة نمو ١٠٠٠٪، بجانب تسيير خطوط بين المحافظات.
ولفت إلى أن الشركة تهدف بالتعاون مع محافظة القاهرة وهيئة النقل العام إلى توفير وسيلة نقل حضارية فى مصر وتوفير سبل الأمان والراحة للركاب.
وتستهدف مواصلات مصر خدمة 8 ملايين راكب خلال العامين المقبلين، ومن المتوقع أن يستوعب المشروع نحو 3600 عامل ومهندس وسائق بمتوسط دخل شهرى 4 آلاف جنيه.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا