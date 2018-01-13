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اقتصاد وأسواق
العملة الأوكرانية تهبط إلى أدنى مستوياتها
السبت 13 يناير 2018 10:23 م
العملة الاوكرانية الهريفنا
أخر الأخبار
العملة الاوكرانية الهريفنا
وكالات
أنهت العملة الأوكرانية الهريفنا تعاملات الأسبوع الجاري عند مستويات منخفضة قياسية بعد أن هوت أمام سلة من العملات الأجنبية منها الدولار واليورو.
وارتفع سعر صرف الدولار أمس الجمعة مقابل الهريفنا بنسبة 0.33% إلى 28.54 هريفنا في حين صعد سعر صرف العملة الموحدة لمنطقة "اليورو" بنسبة 1.73% إلى 34.84 هريفنا، في أدنى مستوى تسجله العملة الأوكرانية على الإطلاق.
ويأتي هذا الهبوط فيما تعاني أوكرانيا أزمة اقتصادية خانقة، حيث يسجل اقتصادها انكماشا غير مسبوق في ظل نمو العجز في الميزان التجاري.
وتتوقع الحكومة الأوكرانية أن يبلغ عجز الميزانية خلال العام الجاري نحو 2.4% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
ويترافق التباطؤ في نمو الاقتصاد مع تدهور علاقات كييف مع مقرضيها الغربيين، والذين ليسوا على عجلة لتقديم مساعدات مالية جديدة لأوكرانيا، على الرغم من قرب انتهاء برنامج الدعم الحالي.
ويرى بعض الخبراء الاقتصاديين أن الأعمال في أوكرانيا فقدت قيمتها، وأن الانهيار الاقتصادي بات وشيكا لاسيما، وأن أوكرانيا تعتمد بشكل أساسي على دعم صندوق النقد الدولي.
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