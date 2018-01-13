جامعة المنصورة: خصم درجات امتحان الجراحة من طلبة الطب ليس نهائيا

المال – خاص:



قال الدكتور أشرف عبد الباسط نائب رئيس جامعة المنصورة، رئيس لجنة تقصي الحقائق في واقعة انسحاب طلاب كلية الطب من امتحان مادة الجراحة نوفمبر الماضي، إن التوصية التي خرجت بها اللجنة، بخصم درجات المادة من جميع الطلاب البالغ عددهم 1200 طالب ليست نهائية



وفي مداخلة مع برنامج أون اليوم منذ قليل، أوضح عبد الباسط أن القرار الآخير سيصدره مجلس إدارة الجامعة في اجتماعه نهاية هذا الأسبوع.



وسرد عبد الباسط تفاصيل الواقعة مشيرا إلى أن الاختبار التحريري هو واحد من اختبارات اخرى لمادة الجراحة، ويشمل 3 ورقات



ولفت إلى أنه بعد نحو 35 دقيقة من بداية الامتحان، حدث بعض الشغب من مجموعة طلاب بإحدى اللجان واشتكوا من صعوبة الامتحان، وتركوا اللجنة بأسلوب عنيف وانتقلوا إلى اللجان الأخرى ودعوا الطلاب الأخرين لترك الامتحان.



أن بعضهم مزق أوراق الإجابة والبعض الآخر أخذها معه



وتابع : "حسب قانون تنظيم الجامعات كان من الممكن لعميد الكلية باتخاذ اجراءات تأديبية دون تحقيق، لكن إدارة الجامعة آثرت ضبط النفس لبحث أسباب الواقعة، وسمحنا للطلاب باستكمال باقي امتحانات مادة الجراحة ، ولضمان الحيادية أصدر رئيس الجامعة قرار بتشكيل لجنة من اساتذة الجراحة بخلاف واضعي الامتحان محل الواقعة".



أوضح أنه تقرر تشكبل ثلاث لجان أخرى من خارج جامعة المنصورة لدراسة الورقة الامتحانية ، وأرسلناها أيضا لخبراء تعليم لاستطلاع رأيهم، ثم قمنا بتفريغ كاميرات المراقبة بالكلية، واستمعنا لـ 50 طالب من مختلف المستويات لبحث كافة ملابسات الموضوع.





وأضاف: "انتهت تقارير اللجان إلى أن مستوى الأسئلة الخاصة بالامتحان إلى أن 14% فقط من مجموع الأسئلة فوق مستوى الطالب المتوسط".



وقال عبد الباسط إن مجموعة درجات الورقة الثالثة من الاختبار التحريري لمادة الجراحة يمثل 14% فقط من درجات المادة

