اتحاد المستثمرين يعاين الأراضي الصناعية بشمال سيناء الأسبوع المقبل

محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمري اكتوبر

أحمد اللاهونى



يجهز اتحاد المستثمرين لتنظيم زيارة لمدينة بئر العبد بشمال سيناء الأسبوع المقبل، لمعاينة الأراضي الصناعية، المقرر إقامة بعض المشاريع الصناعية بها، وذلك بالتسيق مع الجهات الأمنية لتسهيل التحرك.



وقال محمد خميس شعبان، الأمين العام للاتحاد، فى تصريحات للمال، إن الاتحاد كلف أحد مكاتب المحاسبة للبدء فى إجراءات تأسيس شركة قابضة باسم مقترح الشركة الوطنية لتنمية سيناء برأس مال مصرح مليار جنيه ومصدر 100 مليون ومدفوع 10 ملايين جنيه على أن تكون قابلة للتوسع.



وكان شعبان قد اقترح خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الأسبوع الماضى إنشاء شركة مساهمة تتولى التنمية فى سيناء تقتصر أولا على أهالى سيناء، ثم يتم طرحها للاكتتاب العام لجميع المصريين بعد ذلك، على أن يتم طرح السهم بقيمة مخفضة لجذب أكثر من 10 ملايين مساهم.



وأضاف أنه سيتم وضع الخطوط الرئيسية لإنشاء الشركة وتكليف المستشارين القانونى والاقتصادى بذلك، مشددا على ضرورة التوسع فى إنشاء المشروعات لتوفير فرص عمل للشباب السيناوى.



وقدر رئيس اتحاد المستثمرين، حجم الاستثمارات المبدئية لتنفيذ المرحلة الأولى للمجمع الصناعى بمدينة بئر العبد بشمال سيناء بنحو 35 مليون جنيه.



وأشار شعبان إلى إن الشركة الأم التى ستتولى تنمية سيناء بدءا بمدينة بئر العبد يجب أن تكون قابضة وينبثق منها شركات تعمل فى مجالات عدة، نظرا لأن 70% من منتجات منطقة بئر العبد المصدرة للخارج لا تحمل "براند"، مما يجعل إنشاء شركة للتسويق حاجة ضرورية.