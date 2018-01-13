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اقتصاد وأسواق
القطاع الخاص السكندرى يقدم 300 مليون جنيه لدعم المشروعات
السبت 13 يناير 2018 09:30 م
أحمد الوكيل حديث
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أحمد الوكيل حديث
معتز محمود
قال أحمد الوكيل، رئيس غرفة الإسكندرية واتحاد الغرفة التجارية المصرية، إن مساهمات أبناء الإسكندرية الأوفياء من القطاع الخاص والمجتمع المدنى- في أبراج تشييد بغيط العنب وغيرها من المشروعات الأخرى- بلغت أكثر من 300 مليون جنيه.
وأضاف خلال احتفالية لتكريم المساهمين فى تنمية المجتمع السكندرى أن غرفة تجارة الإسكندرية قد سعت لإنشاء أول و"مجلس الاقتصادى والاجتماعى لإنماء الإسكندرية" بالتعاون مع قواتنا المسلحة الباسلة، ومحافظة الإسكندرية، وكل الهيئات الحكومية مع المجتمع المدنى في شراكة حقيقية للحكومة والقطاع الخاص من الإسكندرية ومن أجل الإسكندرية".
وأشار الوكيل إلى أنه كمثال فى العصر الحديث، مجلس إدارة غرفة الإسكندرية قد قرر التبرع بـ13 مليون جنيه كنواة للمبادرات الأولية والتى تضمنت 5 ملايين لمشروع تطوير العشوائيات بغيط العنب، و5 ملايين للقرى الأكثر احتياجا، و2 مليون لمبادرة تطوير وتشغيل مستشفى سموحة الجديدة ومليون لتطوير ميدان المرسى أبوالعباس ليصبح مزارا سياحيا على مستوى التطوير الذى تم بالحرم النبوى الشريف.
وتابع: بالمثل منذ 60 عاما، فقد احتضنت الإسكندرية اجتماعا لقيادات الغرف العربية، إذ اتفقوا على إنشاء اتحاد للغرف العربية ليولد بالإسكندرية، "الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية" الذى يقود اليوم مسيرة دعم التعاون الاقتصادى العربى المشترك.
ولفت الوكيل إلى أن الإسكندرية كانت وستظل عروس البحر الأبيض المتوسط، ومنارة الفكر والعلم والحضارة، ومركز الصناعة والتجارة والخدمات، والتى تحتضن اكثر من 40% من الصناعة المصرية، وتنقل أكثر من 60% من تجارة مصر الخارجية من خلال مينائها العالمى.
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