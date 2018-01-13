الوطنية للانتخابات تجهز لجانًا لتسجيل طلبات تغير أماكن التصويت

اللجنة العليا للانتخابات

أحمد صبرى





عرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتى بقناة صدى البلد، استمارة تعديل مكان التصويت للوافدين؛ حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية بأماكن عملهم.



وأشار موسى إلى أنه حصل على معلومات فى هذا الصدد تتلخص فى أن اللجنة الوطنية للانتخابات الرئاسية جهزت لجانًا لتسجيل طلبات الوافدين، من خلال المحاكم الابتدائية ببطاقة الرقم القومى.