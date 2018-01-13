سلطان : التخطيط العمرانى للإسكندرية لم يتحرك إلا بعد اهتمام الرئيس

محمد سلطان محافظ الإسكندرية

معتز محمود





قال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إن التخطيط العمرانى للإسكندرية لم يتحرك منذ سنوات إلا بعد اهتمام الرئيس السيسى، لافتًا إلى أن المحافظة ستشهد عددًا من المشروعات خلال الفترة المقبلة.



وأضاف، خلال مشاركته فى احتفالية الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، لتكريم الشركات التى أسهمت فى تنمية المجتمع السكندري، أن هناك اهتمامًا بمشروعات سياحية وبالنقل والترام والمونوريل، لافتًا إلى أن كل ذلك تم عرضه على الرئيس، لكنه فى حاجة إلى تخطيط وتمويل.



وأشار محافظ الإسكندرية إلى أن ما تم إنجازه فى مشروع بشاير الخير 1 هو نموذج فوق الوصف، يهدف لإنشاء مجتمع تنموى جديد يعمل على تغيير سلوكيات المواطنين.