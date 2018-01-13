تخصيص مقر للجنة العليا للانتخابات.. أول استغلال لأصول الدولة

هالة السعيد

القوات المسلحة والرقابة الإدارية تنضم للجنة حصر الأصول





أحمد عاشور





كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة الإداري، أن أول استغلال لأصول الدولة كان تخصيص مقر للجنة العليا للانتخابات وآخر للبرلمان العربي، إلى جانب تخصيص مقر للمركز القومي لتحدي الإعاقة، ورابع لصالح المتابعة، ومركز تأهيل الأطباء.



جاء ذلك ردًّا على الصحفيين، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزيرة، صباح اليوم، للكشف عن خطة وزارتها علي صعيد الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.



وأضافت الوزيرة أن خطة استغلال الأصول ليس شرطًا أن يتم طرحها للبيع أو حق انتفاع، لكن من الممكن استغلالها في توفير مقارّ لجهات حكومية بدلًا من إنشاء مقارّ جديدة.



وقامت وزارة التخطيط، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بحصر 4140 أصلًا وتبحث حاليًّا عن عقود ملكية تلك الأصول. وقالت الوزيرة إنه جارٍ التنسيق مع القوات المسلحة وهيئة الرقابة الإدارية لاستغلال تلك الأصول بحيث تكون جاهزة للطرح.