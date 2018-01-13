مرتضى منصور يعلن ترشحه للرئاسة

مرتضى منصور

أحمد صبري



أعلن مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، عن عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها نهاية مارس المقبل، مؤكدًا أن لديه برنامجًا متكاملًا للإصلاح، وسيعرضه على الناخبين أثناء زيارته للمحافظات.



وأشار، فى مداخلة هاتفية له مع برنامج على مسئوليتى على قناة صدى البلد، إلى أنه سيذهب غدًا للبرلمان ليقنع النواب على التوقيع له، موضحًا أنه سيواجه صعوبة فى ذلك، لأن معظم النواب وقعوا للرئيس السيسي.