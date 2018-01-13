EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
رياضة
بعثة منتخب اليد تطير إلى الجابون السبت
السبت 13 يناير 2018 07:49 م
خالد العوضي
أخر الأخبار
خالد العوضي
علي المصري
اختار مروان رجب، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد، 18 لاعبًا في قائمة الفراعنة، للمشاركة في بطولة الأمم الأفريقية، التي تستضيفها الجابون، في الفترة من 17 وحتى 27 يناير الجاري.
وتتوجه بعثة منتخب مصر إلى الجابون، بعد غد الإثنين، برئاسة خالد العوضي، نائب رئيس الاتحاد المصري لليد.
قال العوضي، إن منتخب بلاده سيسعى جاهدًا للعودة بلقب البطولة من الجابون، وأضاف: "جاهزون للمنافسة الشرسة، هدفنا الحفاظ على اللقب الذي نحمله من البطولة الماضية، نثق في قدرات لاعبينا والجهاز الفني".
وسيلعب منتخب مصر في البطولة، ضمن المجموعة الثانية التى تضم المغرب والكونجو الديمقراطية وأنجولا ونيجيريا، بينما تشمل المجموعة الأولى الجابون وتونس والجزائر والكاميرون والكونجو.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا