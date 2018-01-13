غيتة: مصر تعيش أزهى عصور الديمقراطية

سلوى عثمان





أوضح النائب حسين غيتة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، أن حجم المشاركة فى الانتخابات الرئاسية وزيادة أعداد المشاركين فى التصويت هو أبلغ رد على أن مصر تعيش أزهى العصور الديمقراطية، وأن المصريين يعيشون عصر البناء والتنمية، وأن هناك استقرارًا سياسيًا واقتصاديًا.





وأضاف غيتة أن ما حققه الرئيس السيسي من إنجازات يفوق الوصف والتصور، وإذا ما عقدنا مقارنة بين الحالة التى تسلم السيسي فيها مقاليد الحكم والوضع الآن، نجد أن الفرق واضح ومن ينكره فهو جاحد، فحجم المشاركة فى الانتخابات الرئاسية يجب أن يكون أكبر من سابقتها، فهى رسالة توجه الى المشككين والمغرضين والحاقدين، أن مصر لن تنهار، وأننا على الطريق الصحيح.





وقال غيتة: على الشباب والسيدات تصدر المشهد الانتخابي، وأن تكون نسب مشاركتهم فى الانتخابات أعلى من السابقة، وأن تكون الانتخابات الرئاسية "عرسًا انتخابيًا"، ورسالة على أن مصر لن تنكسر، وأن هناك اصطفافًا خلف القيادة السياسية وإصرارًا من كل جموع الشعب على الاستمرار فى التنمية والبناء.





وطالب غيتة وسائل الإعلام بأن تبدأ حملات توعية بأهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، وأهمية التصويت وطريقة ذلك من خلال مواد إعلامية وتثقيفية كى يعلم الجميع طريقة الانتخابات وشروطها وأماكن التصويت والإدلاء بالرأي والمشاركة.



