أجندة الأحداث السياسية يتصدرها تعديل وزاري

الأجندة السياسية



سلوى عثمان

تشهد مصر عددا من الأحداث السياسة أبرزها مناقشة البرلمان لتعديل وزاري مقدم من الرئاسة





البرلمان



تعقد اللجنة العامة بمجلس النواب، صباح الغد، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وذلك للتشاور حول التعديل الوزاري الذي ستشهده الحكومة الحالية، وذلك قبل عرضه في الجلسة العامة غدًا ، وأعلن المجلس إجراء تعديل على جدول الجلسات البرلمانية ليصبح يومي الأحد والإثنين أي غدًا وبعد غدٍ، وأن التعديل تم إرساله إلى النواب عبر رسائل المحمول .



أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، أن اللجنة ستعقد اجتماعا موسعا غدا الاحد ، لمناقشة طلبات إحاطة مقدمة من النواب بشأن الاعتراض على اللائحة التنفيذية لقانون 144 لسنة 2017، بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أراضي الدولة، والمعروف بقانون تقنين وضع اليد.



وزراء وحكومة



أعلنت هيئة التنشيط السياحي، إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة، أن وزير السياحة اليونانى سيزور مصر خلال الفترة من 14 إلى 16 يناير الجاري، لتوقيع بروتوكول تعاون سياحي مشترك مع وزارة السياحة، يشمل عمليات تدريب العمالة بمجال الفندقة ، وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، أن يحيى راشد وزير السياحة سيحضر توقيع البروتوكول .



تعقد غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى غدا الاثنين مؤتمر صحفى، لإعلان نتائج الكشف عن تعاطى المخدرات بين سائقى الحافلات المدرسية،



كما سيتم إطلاق حملة للتوعية حول مشاكل القيادة تحت تأثير المخدرات وذلك فى إطار تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطى المخدرات



أحزاب وحركات ونقابات



يعقد الحزب العربي الناصري برئاسة سيد عبد الغني ، مؤتمرا ظهر غدا الأحد بمقر الحزب لتدشين مبادرة مقاطعة المنتجات والبضائع الأمريكية ، ويشارك بالمؤتمر عدد كبير من قيادات وأعضاء الحزب بالمحافظات المختلفة، وعلى رأسهم محمود العسقلاني المتحدث باسم الحزب ورئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، وسيد عبدالغني رئيس الحزب .



تعقد مؤسسة المشرق للتنمية والسكان ، غدا الأحد ، مؤتمرًا تحت عنوان "القيمة الاقتصادية لعمل المرأة المصرية"، وتسعى من خلال هذا المؤتمر الذي يعد أحد مشروعاتها نحو بيئة العمل الإيجابية الآمنة والداعمة للمرأة، وذلك بدعم من صندوق الامم المتحدة لإنهاء كافة أشكال العنف الموجه ضد النساء UN Trust Fund وبالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة للمرأة في مصر UN Women وبدعم من مختلف مؤسسات الدولة المعنية بقضايا المرأة المصرية من بينها وزارة التضامن الاجتماعي



أخرى



تنظم مجلة مختارات إيرانية ووحدة الدراسات العربية والإقليمية ووحدة الدراسات العسكرية والأمنية بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، جلسة غدا الأحد ، حول تداعيات الاحتجاجات على سياسة إيران الخارجية ، ويشارك في الجلسة نخبة من الخبراء والباحثين منهم الدكتور وحيد عبد المجيد، والدكتور محمد السعيد إدريس واللواء هشام الحلبي ومحمد عباس ناجي ورابحة علامة .

محاكمات



تفصل المحكمة الدستورية العليا، غدا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادتين 25 و26 من القانون رقم 211 لسنة 1994 بشأن قانون اتحاد مصدري الأقطان.



وكانت شركة الفريد لحليج وتجارة الأقطان قد أقامت دعوها طعنا على عدم دستورية المادتين 25 و26 من قانون اتحاد مصدرى الأقطان، والمادة 25 تنص على أنه "كل تعامل ببيع أقطان إلى الخارج يجب أن يتم وفقا لنموذج عقد ينص فيه على خضوع المتعاملين للوائح الاتحاد، وأن يتم التحكيم بالإسكندرية، وأن كل المستفيدين من تنفيذ العقد يعتبرون قابلين لقضاء المحاكم المصرية.



ويجب أن تتضمن هذه النماذج الشروط الخاصة بالتحكيم بواسطة الاتحاد طبقا لأحكام هذا القانون واللائحة الداخلية" ، وتنص المادة 26 على أنه "يختص الاتحاد بالفصل بطريق التحكيم فى أوجه الخلافات التى تنشأ بين مصدرى الأقطان والمشترين حول صنف القطن أو رتبته أو شروط العقد، ويكون التحكيم على درجتين ابتدائية واستئنافية، وذلك وفقا للإجراءات والشروط ومقابل المصروفات المبينة باللائحة الداخلية للاتحاد" .



