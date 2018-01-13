موزعو المصرية للاتصالات يقدمون خدمات we.. الاثنين

شبكة رابعة

محمود جمال



علمت "المال" أن موزعي الشركة المصرية للاتصالات سيبدأون غدًا الأحد، أو بعد غد الاثنين، على أقصى تقدير، تقديم خدمات الشبكة الرابعة للمحمول we.



قالت مصادر مطلعة لـ"المال" أن الموزعين الذين تعاقدوا مع المصرية للاتصالات للعمل معها بنظام الفرانشايز فى تقديم خدمات المحمول حصلوا فعليًا على أكواد من قبل جهاز تنظيم الاتصالات، وجاهزين لتقديم الخدمة للجمهور.



وأوضحت المصادر أن المرحلة الأولى ستتضمن قيام كل موزع بتشغيل فرع واحد فقط على أن يتم فتح باقى المنافذ تدريجيا.



وكانت "المال" قد انفردت فى ديسمبر الماضى بالكشف عن موعد مزاولة موزعي الشركة المصرية للاتصالات، مزاولة نشاط تقديم خدمات المحمول رسميًا بالسوق المحلية، وهو منتصف يناير الجارى.



يشار إلى أن «المصرية» اتفقت بشكل مبدئى منذ أشهر مع مجموعة موزعين للعمل معها فى تقديم خدمات المحمول بنظام «فرانشايز» -حق استخدام العلامة التجارية مقابل نسبة من الأرباح- ومن أبرزهم: سبرنت إيجيبت، وداتا نت، حبيبة نت، وإن إى سى، إضافة الى فرست كوم، كمبيوتر برانت، ومصر دى إس إل، وفيوتشر، وإيه تى داتا، وفرى تل، ودوت إيجبيت، وفيوتشر ICT، والعربية، وAUN ووايب سايت، وخيول نت.



