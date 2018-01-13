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نقل وملاحة
برلماني: زيادة أسعار تذاكر القطارات عدم إحساس بمحدودي الدخل
السبت 13 يناير 2018 05:07 م
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قطار مكيف 99
ياسمين فواز
ندد النائب محمد بدوي دسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات، بقرار وزارة النقل بزيادة أسعار تذاكر القطار، معتبرًا القرار يخرج عن نطاق المسئولية وعدم الشعور بمسئوليات المواطنين ومحدودي الدخل، خاصة في هذا التوقيت التى تمر فيه كل طوائف الشعب بغلاء في المعيشة وارتفاع التضخم.
وصرح بدوي، بأن هناك عشرات، بل ومئات الطرق التي تستطيع بها الدولة، أن تجلب مصادر للدخل دون الضغط على فئة محدودي الدخل بأعباء أخرى يفوق تحملها، خاصة في ظل أن 700 مليار جنيه من الدخل القومي للدولة ضرائب تمثل أكثر من 75% من موارد الدولة، لذا يجب أن يدعم المواطن في الخدمات العامة والإستراتيجية للتخفيف عن كاهله.
وأوضح عضو لجنة النقل والمواصلات، أنه من غير المقبول رفع أسعار تذاكر القطار الإضافية على خطوط الصعيد، لأن ذلك يعد بمثابة ابتزاز وانتهاز من الحكومة للمواطنين، لافتاً إلى أن وزارة النقل بهذه الطريقة لا تختلف عن انتهازية تجار السوق السوداء.
وأكد دسوقي، أن قرار زيادة أسعار القطارات خاطئ في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون، مشيراً إلى أنه يجب إيجاد حلول أخرى لمواجهة الخسائر الفادحة التي تتعرض لها هيئة السكك الحديد، قائلاً "عايزين الحكومة تصبر شوية .. المواطنين صبروا كتير".
وتابع، إنه من المستفز وغير المبرر أن ينفى وزير النقل شائعات زيادة أسعار التذاكر، سواء المترو والقطار منذ أقل من شهر، مصرحاً بأن زيادة أسعار تذاكر القطارات خلال شهر يوليو المقبل، إلا أن تصريحات وزير النقل عن الزيادة خلال الشهر الجاري ليست بمحلها، وكان لزامًا على وزير النقل عرض مقترح الزيادات على مجلس النواب أولاً.
نقل وملاحة
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