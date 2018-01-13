قرارات جديدة لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية

مجلس الجامعات

المال - خاص



عقد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية اجتماعًا ظهر اليوم السـبت برئاسـة د.خالد عبدالغفار وزير التعــليم العالى والبحـث العلمى، بحضور د. عزالدين أبوستيت أمين المجلس، ود. عصام خميس نائب الوزير للبحث العلمى، ود. يوسف راشد قائم بأعمال أمين المجلس الأعلى للجامعات، وذلك بمقر الوزارة.



فى البداية اطمأن خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على سير أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول بالجامعات الخاصة، مطالباً بضرورة الاستعداد لبدء الفصل الدراسى الثانى، مشدداً على تحقيق الانضباط وتواجد السادة أعضاء هيئة التدريس، وحل أي مشكلات داخل الجامعات الخاصة والأهلية.



وأشار إلى ضرورة الاهتمام بالأنشطة الطلابية والإعلان عنها خلال فترة إجازة نصف العام بمختلف مجالاتها، سواء الثقافية أو الرياضية أو الفنية؛ لتشجيع الطلاب على المشاركة فيها.



كما طالب د. عبدالغفار السادة أعضاء المجلس بالتواصل مع المكاتب والمراكز الثقافية بالخارج، والمشاركة فى المؤتمرات التعليمية التى تعقد على المستوى الإقليمى أو الدولى؛ بهدف الترويج للجامعات الخاصة والأهلية بالخارج؛ لجذب الطلاب الوافدين، وتشجيع الانتشار على المستوى الدولى لمنظومة التعليم الخاص من برامج تعليمية.



وشدد الوزير على سرعة إرسال المقترحات الخاصة بآلية عمل اللجان الجديدة لتفادى أي مشكلات خاصة باللوائح وغيرها فى أعمال اللجان السابقة.



وناقش المجلس الإطار العام لمقترح قانون الجامعات الخاصة والأهلية الجديد والخطوات الإجرائية اللازمة لاستصداره.



وتقوم فلسفة مشروع القانون المقترح على خمسة محاور أساسية، وهى: تنفيذ أحكام الدستور فيما يتعلق بالتعليم الجامعى والبحث العلمى، وتحقيق رؤية الدولة فى الارتقاء بمستوى التعليم وضمان جودته وفقاً للمعايير الدولية، ومعالجة أوجه القصور فى القانون الحالى والتغلب على المشكلات العملية وتقديم خدمات تعليمية وبحثية تتوافق مع احتياجات سوق العمل، وتحقيق التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، وطالب الوزير بتقديم أعضاء المجلس لملاحظاتهم حول المشروع المقترح للقانون إلى أمانة المجلس تمهيداً لعرضها على المجلس فى الجلسة القادمة.



واعتمد المجلس محضر لجنة فحص طلبات إنشاء الجامعات الخاصة والأهلية، والذى تضمن الموافقة على إنشاء جامعة رشيد والتي تضم كليات: (الصيدلة، وطب الفم والأسنان، والعلاج الطبيعي، والهندسة، وإدارة الأعمال)، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنشائها بالمنطقة العمرانية الجديدة بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة، و تغيير مسمى بعض كليات جامعة سيناء على النحو التالى: كلية تكنولوجيا الاعلام إلى كلية الإعلام، وكلية الصيدلة والتصنيع الدوائي إلى كلية الصيدلة، وكلية العلوم الهندسية إلى كلية الهندسة.



فيما رفض المجلس مقترح إنشاء جامعة المجد مع إمكانية إعادة التقدم بموقع آخر بديل.



واعتمد المجلس أيضاً محضر لجنة شئون التعليم والطلاب بالجامعات الخاصة والأهلية، حيث تمت الموافقة على تشكيل لجنة فنية متخصصة لمعاينة الإمكانيات المادية والبشرية لبرنامج البكالوريوس في هندسة وإدارة البنية التحتية المدنية بكلية الهندسة والعلوم التطبيقية بجامعة النيل، وتحديد الأعداد المقبولة سنوياً. ووافق على قبول عدد 400 طالب بكلية إدارة الأعمال بجامعة النيل للعام الجامعى 2018/2019، وكذلك فصل كلية هندسة الاتصالات التابعة لجامعة النيل عن كلية تكنولوجيا المعلومات.



وقرر المجلس خصم الأعداد الزائدة عن الحصة الأساسية من الطلاب المقبولين بكليتى الهندسة والعلوم التطبيقية بالجامعة الألمانية من الأعداد التى سيتم قبولها فى العام الجامعى المقبل 2018/2019.



كما قرر المجلس توجيه إنذار إلى الجامعة الألمانية بالقاهرة وذلك فى ضوء ما هو ثابت من عدم التزام الجامعة المذكورة بقرار المجلس بشأن ضوابط زيادة المصروفات الدراسية فى العام الجامعى 2017/2018، والتنبيه على الجامعة سرعة موافاة المجلس بما يفيد التزامها بالقرار خلال أسبوعين.



واعتمد المجلس أيضاً محضر لجنة الدراسات العليا والعلاقات الخارجية بالجامعات الخاصة والأهلية، وتضمن الموافقة على بدء الدراسة ببرنامج الدبلوم العام فى التربية بكلية التربية بجامعة 6 أكتوبر اعتباراً من الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2017/2018 على ألا يزيد عدد الدارسين عن 150 دارسا فى أى وقت، بالاضافة إلى مرحلة الماجستير فى الإعلام بكلية الألسن والإعلام بجامعة مصر الدولية اعتباراً من الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2017/2018 على ألا يزيد عدد الدارسين عن 15 دارسا فى كل عام دراسى، وكذلك برنامج الماجستير المهنى (M Eng) فى تخصص "هندسة التصميم والتشييد" بكلية الهندسة بالجامعة البريطانية فى مصر اعتبارا من الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2017/2018 على ألا يزيد عدد الدارسين عن 15 دارس فى كل عام دراسى.



كما تمت الموافقة على اتفاقية التعاون بين كلية اللغات والترجمة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وكلية الألسن جامعة عين شمس، وكذلك اتفاقية التعاون بين الجامعة البريطانية فى مصر و Ulster University-UK لمدة 5 سنوات، ووافق المجلس على بدء الدراسة بكلية الفنون السينمائية والمسرحية بجامعة بدر، والتى تعد أول كلية على مستوى الجامعات الخاصة والأهلية، وسيتم قبول 400 طالب سنوياً بالكلية وبحد أدنى 62% اعتبارا من العام الجامعى 2017/2018.



وأحيط المجلس علماً بقرار المجلس الأعلى للجامعات بالموافقة على إلزام المؤسسات التعليمية غير الخاضعة للقانون 49 لسنة 1972 بالتقدم بمعادلة الدرجات العلمية التى تمنحها لأول مرة قبل تخريج الدفعة بعام دراسى على الأقل حرصاً على مصلحة الطلاب، و بالمعرض العالمى للتعليم العالى "جيديكس 2018" بسلطنة عمان، والمقرر تنظيمه خلال شهر أبريل 2018 بمشاركة أكثر من 200 جامعة وكلية جامعية ومؤسسات تعليمية من مختلف دول العالم، كما أحيط المجلس علماً بموافقة مجلس الوزراء على تحويل الجامعة المصرية للتعليم الإلكترونى إلى جامعة أهلية.