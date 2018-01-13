يوتوبيا تقدم سندريلا سيكريت على رومانس

مسرح رومانس

سلوى عثمان



تقوم فرقة "يوتوبيا" المستقلة حاليًا ببروفات مسرحيتهم الجديدة "سندريلا سيكريت"، وهو عرض مأخوذ عن رواية بنفس الاسم تم نشرها بداية 2017، ومن المقرر أن تقدمها الفرقة على خشبة مسرح "رومانس" ــ بجوار نقابة الزراعيين.



الرواية تأليف هبة السواح، والإعداد المسرحي لمنال المغربي، وإخراج محمد حافظ.



لا تختلف المسرحية عن الرواية من ناحية الخط الدرامى، فتدور الفكرة حول ما تربينا عليه من أن القصص السعيدة تنتهى نهايات سعيدة، ما يجعل الحياة في عيوننا سعيدة دائما، وهو ما يغاير الواقع، فقصة ملاقاة الامير الأميرة، وسنلقاهم ونعيش باقي عمرنا في سعادة، هى فكرة لا علاقة لها بالواقع الذي نواجهه عندما نكبر.



تقدم المسرحية مرحلة ما بعد زواج سندريللا من أمير أحلامها، وهل فى الحقيقة عاش الأمير وسندريلا حياة سعيدة؟



العرض تمثيل فرقة "يوتوبيا" تدريب صوتى أحمد عمدة، أزياء هاجر كمال، ديكور وسام عادل، دعايا محمد ابو المعاطى، مخرج مساعد رضوان محمد، الإعداد المسرحي لمنال المغربي، وإخراج محمد حافظ.