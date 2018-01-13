برواز.. تقدم منذ عام وما زال العرض مستمرًا

برواز

سلوى عثمان



تقدم الفرقة المسرحية المستقلة "ألوان مصرية" عرضها المسرحي "برواز" ، والذي قدم على مدار عام 2017 أكثر من مرة على خشبة مسارح ستوديو ناصبيان ومسرح مكتبة مصر الجديدة ومسرح الطليعة، كما شارك بالمهرجان القومى للمسرح فى المسابقة الرسمية، لتعود هذا العام مرة أخرى على مسرح "الجيزويت لثلاثة أيام 8، 9، 10 فبراير القادم.



تدور أحداث العرض حول طفل مصاب السرطان وهو يكره بشدة الدكتور الذى يعالجه، كما أنه لا يحب والديه، بسبب سوء معاملتهم له، لكنه يحب السيدة الوردية وهى اقرب الناس له، والتى تنصحه بأن يكتب الى الله حتى لا يشعر بالوحدة، ويقوم "أوسكار" بطل العرض بكتابة رسائل بالفعل إلى الله يعبر فيها عن كل ما يريده خلال 12 يومًا متبقية من عمره، وتحولت حياته من العزلة إلى حياة اجتماعية.



مسرحية "برواز" مأخوذة عن رواية "أوسكار والسيدة الوردية" تأليف أريك ايمانويل شميدت، وترجمة محمد صالح، وبطولة جيهان صبحى، ماريو جورج، جوكا، بيتر سمير، ايناس نشأت، بولس ألبير، سيمون سامى، ابانوب محروس، اندرو سمير إعداد موسيقي ومسرحي، وإخراج جورج موسى.

