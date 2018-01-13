عن حملة قناة مصر الأولى.. هل تغني الدعاية عن المحتوى؟

صفوت العالم: تعكس عدم وجود خطة تطوير متكاملة لماسبيرو





ميريت أبو زكرى: الرهان على التوك شو فقط غير كاف لجذب المشاهد





إبراهيم الصياد: أبناء "الوطنية للإعلام" الأجدر بتولى مهمة التطوير

محمد فتحى:

انطلقت مؤخرا الحملة الترويجية للقناة الأولى المصرية والتى تشهد حاليا حركة تطوير من ناحية الشكل والمحتوى بالتعاون مع مؤسسة أخبار اليوم، التى دخلت فى شراكة مع الهيئة الوطنية للإعلام فى عدد من البرامج التى سيتم عرضها على القناة الأولى خلال الفترة القادمة.

ورغم من بدء حملة الـ"Rebranding" للقناة الأولى، والتى ملأت لافتات الأوت دور الخاصة بها أبرز الشوارع والطرق الحيوية بالقاهرة، إلا أن المحتوى المتمثل فى الخريطة البرامجية للقناة لم يتم الانتهاء منه بعد، باستثناء برنامج "مصر النهاردة" المقرر أن يقدمه الإعلامى خير رمضان والإعلامية رشا نبيل على شاشة القناة، أما بقية البرامج فلازالت تحت الدراسة أو التحضير.

كما تقوم الهيئة الوطنية للإعلام فى الوقت الحالى بدراسة إمكانية تحويل شاشة القناة الأولى إلى تقنية الـ"HD" على غرار عدد من شبكات القنوات الخاصة مصل "ON" و"DMC"، ليبقى السؤال "هل تغنى الدعاية أحيانا عن المحتوى؟ وما جدوى إطلاق حملة "Rebranding" لقناة فضائية قبل الانتهاء من محتواها أو الاستقرار على شكل الشاشة الجديد؟ وهل يكفى الرهان على برنامج "توك شو" حتى لو من تقديم أسماء إعلامية كبيرة أم أنها مخاطرة غير محسوبة؟

وقال الدكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام السياسى والرأى العام بجامعة القاهرة، إن هذه النوعية من الحملات تعنى عدم وجود خطة تطوير متكاملة لماسبيرو، خاصة أنها تخص قناة واحدة فقط ولم تتطرق الخطة إلى القنوات الشقيقة التابعة للهيئة الوطنية للإعلام.

ويرى العالم أن توقيت حملة "قناة مصر الأولى" يفتقر للدقة خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية التى سوف تشغل اهتمام الجمهور أكثر من أى حملات ترويجية أخرى، مشيرا إلى أن تلك الفترة ستشهد منافسة حدا بين جميع القنوات فى تغطية الانتخابات، ولذلك إذا لم يكن هناك تصور واضح للخطة البرامجية الجديدة مع وجود حملة واضحة ومكثفة بشكل يضمن لها التنافس مع القنوات الأخرى، فمن الوارد ألا تجنى الحملة الحالية ثمارها خاصة أنها يغلب عليها الغموض.

وأوضح أن حالة الانكماش التى يعانى منها ماسبيرو لا يوحى بأن القناة المذكورة فى الإعلان هى القناة الأولى التابعة للهيئة الوطنية للإعلام، مضيفا أنه كان من الأفضل أن يتم ذكر الترددات بها لزيادة تأثيرها فى الناس وتسهيل سرعة البحث عنها، حتى لا تحتاج إلى حملة جديدة مكملة للحملة الأولى يتم فيها ذكر ترددات القناة بعد الانتهاء من خطتها البرامجية، وللتأكيد على أنها تخص القناة الأولى الفضائية وليس الأرضية.

وقالت ميريت أبو ذكرى، الخبير الإعلانى، مدير عام وكالة سمارت ميديا، إنه من غير المفترض أن تبدأ حملة "Rebranding" لقناة قبل الانتهاء من تطوير الشاشة وتجهيز المحتوى الذى ستنافس به، خاصة فى ظل المنافسة القوية بين القنوات.

ولفتت إلى أن المشاهد اصبح معتادا على صورة معينة من القنوات الخاصة والأجنبية، لذا إن لم يجد ما يجذبه فى القناة سيتحول فورا للأخرى دون رجعة، فى الوقت الذى سيجد فيه خيارات عدة لقنوات مميزة من ناحية المحتوى والشاشة مثل أون تى فى والنهار وام بى سى مصر ودى ام سى وغيرهم، مشيرة إلى أن نجاح هذه القنوات يرجع إلى أنها نجحت فى تحديد حاجة المستهلك وتوفيرها له بالشكل والوقت المناسب.

وأضافت أن خطة تطوير القناة الاولى يجب أن تشتمل على تحديد العومل التى سيتم الاعتماد عليها فى المنافسة، فعلى سبيل المثال نجح كلا من CBC و ام بى سى مصر فى المنافسة بالمحتوى الترفيهى، فى حين أن قنوات أون تى فى تنافس بالرياضة وبرنامج التوك شو الرئيسى الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، بينما تميزت DMC بالدراما.

وأكدت أن الاعتماد على برنامج التوك شو فقط فى خطة تطوير القناة الأولى لن يكون كافيا، بينما يجب أن تتكامل الخطة بوجود محتوى ترفيهى قوى ومسلسلات حصرية عرض أول والترويج لها عن طريق حملات الأوت دور الديجيتال والصحافة المطبوعة، إلى جانب العمل على تطوير الصورة بما يضمن لها المزايا التنافسية الكافية مع الفضائيات الخاصة.

وأشارت إلى أن القناة الأولى خسرت خلال السنوات الماضية أهم أركان المشاهدة التى تعرف بالـ"Big Hits" مثل برنامج البيت بيتك الذى دخل كل بيت مصرى، منوهة بأن نجاح ميديا يتطل وقت مع الحرص على اقتناص الفرص والاستفادة منها، وعلى رأس هذه الفرص المواد الحصرية سواء الفنية أو المباريات الرياضية الهامة، أو اللقاءات الصحفية مع الزعماء والشخصيات المؤثرة فى العالم، مما يعطى لأى قناة ثقل وسط منافسيها.

وأكدت أن الوكيل الإعلانى أحد أهم عوامل نجاح أى قناة، فعلى سبيل المثال تعد وكالة بروموميديا شريك أساسى فى نجاح شبكة أون تى فى، فى حين أن تراجع مستوى شبكة تليفزيون الحياه، والتى ظلت متربعة على عرش نسب المشاهدة فى فترة من الفترات، جاء بسبب غياب الوكيل الإعلانى، وهى النقطة التى يجب الالتفات إليها جيدا، لافتة إلى أن وكالة أخبار اليوم للإعلان لديها من الخبرات التى تستطيع من خلالها المساهمة فى نجاح القناة الأول إعلانيا بشرط توفر العوامل السابقة.

فى سياق متصل، شدد الدكتور ابراهيم الصياد، الخبير الإعلامى، والرئيس الأسبق لقطاع الأخبار بالتليفزيون المصرى، على ضرورة إسناد مهمة التطوير لأبناء الهيئة الوطنية للإعلام، خاصة أنهم أثبتوا كفاءتهم عن جدارة واستحقاق فى تطوير عدد من الفضائيات الخاصة.

ولفت إلى أنه لا يعلم جيدا مدى خبرة وكالة أخبار اليوم فى الإعلام المرئى، وما إذا كان اختيارها كوكيل إعلانى لعدد من البرامج الهامة التى ستشهدها خطة تطوير القناة الأولى تم بالأمر المباشر، أم بناء على مفاضلة بين أكثر من جهة وهو المطلوب فى مثل تلك الحالات.

وأضاف أن اختيار الشريك يجب أن يتم بناء على وجود سابقة أعمال فى هذا المجال، وإن كان من المعروف أن وكالة أخبار اليوم للإعلان متخصصة بشكل أكبر فى الأوت دور والصحف.