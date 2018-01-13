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سيـــاســة
حرس الحدود يجهض 39 عملية تهريب خلال أسبوعين
السبت 13 يناير 2018 03:08 م
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أخر الأخبار
حرس الحدود 66666665
بدور إبراهيم :
تمكنت عناصر حرس الحدود، على جميع الاتجاهات الإستراتيجية من ضبط 39 قضية خلال الأسبوعين الماضيين.
تم ضبط 8 قضيايا تهريب عقاقير مخدرة بإجمالى 36.600 كجم، جوهر حشيش مخدر، وطن ونصف من نبات البانجو، و150 جرام كوكايين، و192 ألف و700 قرص عقاقير مخدرة، و40 فرد متهم فى قضايا مختلفة، وهارب من تنفيذ أحكام قضائية، و 6 قضايا تسلل وهجرة غير شرعية لعدد 131 شخص من جنسيات مختلفة، وضبط 6 بندقية قناصة، و 700 طلقة مختلفه الأعيرة، و4 أجهزة للكشف عن المعادن، و35 جوال حجارة مخلوطة بالذهب الخام، وتحرير 22 قضية تهريب بضائع غير خالصة الرسوم الجمركية باستخدام 21 عربة ولنش، تضم 19550 قاروصة سجائر، و50 رأس أغنام، و280 علبة أدوية مهربة، و40 عبوة كسر حديد صلب، تستخدم في صنع العبوات المتفجرة .
يأتي ذلك في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها قوات حرس الحدود لتأمين حدود الدولة، وإجهاض المخططات والمحاولات التي تهدف إلى تقويض استقرار المجتمع والإضرار بالأمن القومي المصرى.
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