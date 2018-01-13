لماذا يعقد مجلس النواب جلسة طارئة غدًا؟

علي عبدالعال

ياسمين فواز



دعا الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لعقد جلسة عامة طارئة، غدًا الأحد -الثانية عشر ظهرًا- قبل موعدها المحدد سلفًا، وذلك عملاً بحكم الفقرة الأخيرة من المادة (277) من اللائحة الداخلية للمجلس.



وصرح النائب يحيى كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، في تصريحات لـ"المال"، بأن البرلمان دعا النواب للجلسة الطارئة دون إعلان أسبابها، أو جدول أعمالها، متوقعاً أن يتم مناقشة التعديل الوزارى المرتقب حال إرساله من الرئاسة إلى البرلمان، إضافة إلى عدة مشروعات قوانين هامة بالمجلس.



ونفى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، وجود دور للبرلمان فى اختيار الأسماء المرشحة للتعديل الوزارى، قائلاً: "لا شأن للمجلس بهذا لكونه من اختصاصات الرئاسة فقط".