وضع حجر الأساس لمجمع بوصلة باستثمارات 250 مليون جنيه

قابيل في مؤتمر اليورومني 2017

محمد ريحان:



وضع المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة حجر أساس مجمع "بوصلة" للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمرافقة المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وأعضاء مجلس إدارة مجموعة بولاريس الزامل للمناطق الصناعية ممثلة في السيد تونش أوزكان رئيس مجلس الإدارة والسيد عثمان أريكان عضو مجلس إدارة المدير العام للمجموعة، والسيد نهاد رجب والسيد محمد قاسم أعضاء مجلس إدارة مجموعة بولاريس، والمهندس باسل شعيرة، نائب مدير عام مجموعة بولاريس الزامل، ورئيس شعبة التطوير الصناعى باتحاد الصناعات.



ويعد مجمع "بوصلة" أحدث مشاريع شركة بولاريس الزامل للمناطق الصناعية، وهو مشروع صناعي متكامل بالمنطقة الصناعية الجديدة بمدينة السادس من أكتوبر مخصص بالكامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة علي مساحة 56 ألف متر مربع.



وأشاد "قابيل" بجهود مجموعة بولاريس التي تتماشي مع خطة الدولة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها العصب الحقيقي للإصلاح الإقتصادي الذي تتبنى الدولة إستراتيجيات صارمة لتحقيقه، كما لفت إلى أن المشروع يأتي في إطار توجه الوزارة نحو مضاعفة قدرة هذه المشروعات على الإنتاج المحلي ومن ثم التصدير للخارج.



فيما أكد السيد أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية على جهود الدولة والهيئة على وجه الخصوص لتقديم كل التسهيلات والإمكانيات لبدء المشروعات الصناعية المختلفة، لافتًا إلى مبادرات الوزارة والهيئة التي تسعى الآن لتجهيز التراخيص اللازمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في فترات قياسية تبلغ 30 يومًا فقط، وأوضح عبد الرازق أيضًا أن مشروع "بوصلة" الصناعي هو خطوة على طريق جذب المزيد من المستثمرين الصغار وأصحاب المشروعات المبتكرة من الشباب والتي ترحب بهم الهيئة وتتعاون معهم في جميع الإجراءات وتقديم التصاريح اللازمة.



صرح السيد تونش أوزكان رئيس مجلس إدارة مجموعة بولاريس: "إننا فخورون بتدشين مجمع "بوصلة" باستثمارات تصل إلى 250 مليون جنيه والذي سيساهم بشكل فعال في تنمية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر وهو قطاع كبير من المتوقع له لعب دور إيجابي في تنمية الصادرات المصرية وتوفير النقد الأجنبي الذي ينفق على إستيراد السلع الوسيطة والرأسمالية، كما نؤمن كشركة للمناطق الصناعية بدور هذه المشروعات المحورية في دعم الإقتصاد الوطني وخطة الدولة المصرية للإصلاح الإقتصادي." كما أضاف: "لقد نجحت بولاريس في تطوير مجمعات صناعية للمصنعين بمختلف أحجامها واستخداماتها في مدينة 6 أكتوبر ومدينة السادات وقناة السويس وبني سويف، والآن نقدم "بوصلة" المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتبدأ بداية واعدة وتتوسع بطريقة ذكية وعصرية لأننا نعتقد أن اقتصاد مصر لا يمكن أن يزدهر إلا بزيادة عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة الناجحة"



كما صرح السيد عثمان أريكان: "يقدم المشروع 56 وحدة على مساحة 56 ألف متر مربع، حيث تتراوح مساحة الوحدة بين 494 إلى 703 متر مربع كاملة الخدمات والمرافق مناسبة لجميع الأنشطة التجارية حيث يمكن تشغيلها فور الحصول على التصاريح اللازمة في مختلف الإستخدامات سواء كمصنع أو مستودع أو مخزن، مع إمكانية توفير مساحات تصلح للأغراض الإدارية وتوفير صالات لعرض المنتجات المختلفة، ولقد تم مراعاة تصميم وحدات المشروع الصناعية لتصبح ذكية و مرنة للدمج أو التوسع و إنشاء وحدات أكبر وهو ما يعطي فرصه لأصحاب الوحدات والمشروعات للتوسع في مشروعاتهم، كما عملنا علي جعلها صديقة للبيئة من خلال نظام معتمد من وزارة البيئة لتقليل آثار التلوث الناتج عن المصانع، وتم تجهيز الوحدات ومدها بجميع المرافق؛ المياة والكهرباء وشبكات الصرف الصحي الحديثة، هذا بالإضافة إلى البنية التحتية للمشروع حيث تم إنشاء شبكة طرق منظمة تربط المشروع بباقي المناطق الصناعية والطرق الحيوية بمدينة 6 أكتوبر، كما تم تزويد الوحدات بنظام لمكافحة الحرائق والدفاع المدني، هذا غير خدمات الأمن والحراسة ونظام المراقبة على مدار الساعة وخدمات النظافة والتشجير والتجميل والصيانة العامة وإدارات المرافق والأعمال الإنشائية والهندسية والميكانيكية والكهربائية."



من الجدير بالذكر أن هذا المشروع من أهم مشروعات التطوير الصناعي في الوقت الحالي حيث أن الإحصائيات أشارت إلى أن عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر قد بلغ حوالي 2.5 مليون مشروع، والتي تساهم بنسبة قد تصل إلي80% من الناتج المحلي، وتستوعب 75% من فرص العمالة ويدخل منها إلى مجال الإنتاج حوالي 40 ألف مشروع جديد سنويًا مما يجعل هذا القطاع ضمن أولوية محاور التنمية.