المجتمعات العمرانية تعيد للاستثمار القومي 16 مليار جنيه

دكتورة هالة السعيد

أحمد عاشور:



كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن فض تشابكات بقيمة 46 مليار جنيه مع تخص بنك الاستثمار القومي تتضمن قيام هيئة المجتمعات العمرانية سداد 16 مليار جنيه خلال 5 سنوات.



وأضافت الوزيرة أن شركة نقل الكهرباء ستقوم بإعادة مديونيات بقيمة 30 مليار جنيه علي مدار 8 سنوات.