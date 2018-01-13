هشتاج السوبر يا أهلي يتصدر تويتر‎

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سمية كمال



تصدر هشتاج "#السوبر يا أهلي، منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد فوز النادي الأهلي -أمس الجمعة- على خصمه المصري بهدف نظيف، سجله وليد أزراو فى الدقيقة 102 من خطأ فادح، ارتكبه أحمد مسعود حارس المصري.



وحصد المركز الثاني هشتاج حسام حسن، المدير الفني لنادى المصري البورسعيدي، ولاعب الزمالك الأسبق بـ 15.5 ألف تغريدة، وتلاه هشتاج مدحت شلبي، وعبدالله السعيد.



يذكر أن الأهلى يصل لكأس السوبر للمرة العاشرة فى تاريخه بعد الفوز على المصري، باستاد هزاع بن زايد، بإمارة العين الإماراتية.