برلماني: الحكومة تتجاهل السويس من المشروعات التنموية

مؤتمر الأمم المتحدة ببيروت يعتمد توصيات النائب عبد الحميد كمال

ياسمين فواز



قدم النائب عبدالحميد كمال، عضو مجلس النواب، عن محافظة السويس، للدكتور على عبدالعال، شكوى رسمية لتجاهل السويس من المشروعات التنموية.



وأضاف النائب، فى المذكرة: "رغم ترحيب شعب السويس ونوابه والمحافظ بأي استثمارات أو مشاريع على أرض المحافظة، دعمًا للاقتصاد الوطني، ومن أجل توفير فرص عمل لشباب السويس الذي يعاني من ارتفاع نسب البطالة".



وقال: "تقدم المحافظة كافة التسهيلات للمستثمرين والمشروعات التنموية، إلا أننا فوجئنا للمرة الثالثة بتجاهل دعوة محافظ السويس ونوابها وعدم دعوتهم لحضور مشروعات الحوض الثالث بميناء العين السخنة بالمنطقة الجنوبية، ومشروع رصف الصب السائل بمحطة سوميد، ومحطة المياه والتى تقع جميعها على أرض منطقة العين السخنة بالسويس.



وتابع: "الدكتور رئيس مجلس النواب أن تجاهل دعوة المحافظ والنواب لمتابعة المشاريع على أرض المحافظة، يمثل عدوانًا معنويًا على شعب السويس البطل وتاريخه الوطني بل يعتبر تجاهلا عن عمد لأبسط قواعد اللياقة السياسية، واحترام التقاليد البروتوكولات والمراسم المعمول بها، كما يمثل عدم احترام للسلطات المختلفة.



واستطرد: "يكفي تجاهل إنشاء مطار السويس الدولي – مدينة السويس شرق القناة – ترسانة رأس الادبية – تطهير عيون موسي – إعادة تشغيل ميناء بور توفيق رحلات الحج - العمرة ومشاكل العمال بالسويس".



واختتم النائب برجاء لرئيس مجلس النواب توجيه طلب إحاطة عاجل إلى رئيس الوزراء، وذلك استنادًا إلى المادة "136" والمادة "129" من الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب.