EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
استثمار
التخطيط: مؤشرات عن تحقيق 5.3% معدل نمو بالربع الثاني
السبت 13 يناير 2018 01:16 م
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
التخطيط: معدلات النمو ارتفعت إلى 5%
التخطيط: ارتفاع عجز الميزانية 16.8% فى 9 شهور
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
أحمد عاشور
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن المؤشرات الأولوية، تلفت إلى أن معدلات النمو خلال الربع الثاني من العام المالي الحالى ستتراوح بين 5.3و5.2% وهي نفس معدلات الربع الأول من العام الحالى.
وأضافت الوزيرة في مؤتمر صحفي إلى أنه من المتوقع أن ترتفع معدلات النمو بنهاية العام الحالى لتصل إلى 5.5% بنهاية العام المالي ترتفع لـ 6% خلال العام المالي المقبل.
التخطيط
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا