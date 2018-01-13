الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

أحمد عاشور



قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن المؤشرات الأولوية، تلفت إلى أن معدلات النمو خلال الربع الثاني من العام المالي الحالى ستتراوح بين 5.3و5.2% وهي نفس معدلات الربع الأول من العام الحالى.



وأضافت الوزيرة في مؤتمر صحفي إلى أنه من المتوقع أن ترتفع معدلات النمو بنهاية العام الحالى لتصل إلى 5.5% بنهاية العام المالي ترتفع لـ 6% خلال العام المالي المقبل.





