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استثمار
هالة السعيد: اعتماد هيكلة ماسبيرو الشهر المقبل
السبت 13 يناير 2018 12:45 م
هالة السعيد
أخر الأخبار
هالة السعيد
أحمد عاشور
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إنها ستنتهي من وضع خطة لإعادة اتحاد الإذاعة والتلفزيون "ماسبيرو"، الشهر المقبل، تتضمن العديد من المحاور، أهمها عدم المساس بحقوق العاملين.
وأضافت الوزيرة، في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، أن الخطة تمتد لمدة ثلاث سنوات، وسيتم عرضها على رئيس الوزراء لاعتمادها تمهيدًا لدخولها حيز النفاذ.
التخطيط
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