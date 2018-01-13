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استثمار
وزيرة التخطيط عن التعيينات الحكومية: لسه شوية
السبت 13 يناير 2018 12:42 م
وزيرة التخطيط
أخر الأخبار
وزيرة التخطيط
أحمد عاشور
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الدولة لا تعتزم إدخال تعينات جديدة في الجهاز الإداري، قائلة: "لسه شوية".
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقدته الوزارة، اليوم السبت، للكشف عن ملامح خطة وزارتها.
وأضافت الوزيرة أن الحكومة ستضع برنامجًا تأهيليًا للموظف قبل دخول العمل الحكومي، وبما أنه لايوجد تعينات سيتم تطبيق البرامج التدريبي على العاملين بالدولة منذ 5 سنوات.
التخطيط
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