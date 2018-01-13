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اقتصاد وأسواق
توقيع بروتوكول مع البنك الأهلي لتمويل مستثمري مجمع بوصلة
السبت 13 يناير 2018 12:29 م
البنك الأهلى المصرى
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البنك الأهلى المصرى
محمد ريحان
وقعت شركة "بولاريس الزامل" للمناطق الصناعية، اليوم السبت، بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي، يهدف توفير التمويل اللازم للمستثمرين المقرر استقطابهم في مجمع بوصلة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقع الاتفاق من جانب البنك الأهلى، يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك، وعن شركة بولارس عثمان إركان، بحضور المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، وتونش أوزكان رئيس شركة بولاريس للتطوير والترفيق الصناعى.
وقال رئيس شركة بولارس الزامل، إن البروتوكول يستهدف توفير تمويل وتسهيل القروض للمشروعات الموجودة في مجمع بوصلة.
وأضاف أن المجمع يعد أحدث مشروعات الشركة، كما أنه مشروع صناعي متكامل بالمنطقة الصناعية الجديدة، بمدينة السادس من أكتوبر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على مساحة 56 ألف متر مربع.
وأوضح أن استثمارات المجمع تصل إلى 250 مليون جنيه، ويساهم في تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و56 وحدة بمساحات تتراوح بين 494 إلى 703 أمتار كاملة الخدمات والمرافق.
وأكد أن أول حجر أساس لها فى مصر كان من 10 سنوات، لافتاً إلى أن الحكومة انتهجت طريق وإستراتيجية لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسط، لافتًا إلى أن مصر تغيرت كثيرًا خلال العشر أعوام الماضية، لكنها تتمتع بسوق محلى قوي وموقع بحرى مميز وتمتلك اتفاقيات تجارية هامة.
البنك الأهلى
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