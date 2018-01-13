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استثمار
خطة لطرح الشركات المملوكة لبنك الاستثمار القومي بالبورصة
السبت 13 يناير 2018 12:21 م
دكتورة هالة السعيد
أخر الأخبار
دكتورة هالة السعيد
أحمد عاشور
أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن خطة لإعادة هيكلة الاستثمارات التابعة لبنك الاستثمار القومي، تتضمن طرح أسهم الشركات المملوكة له في البورصة، ضمن برنامج الطروحات التي تعكف الدولة علي إطلاقه الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقدته وزيرة التخطيط، اليوم السبت.
وقالت الوزيرة إنه تم تشكيل لجنة لإعادة هيكلة استثمارات، والشركات التابعة لبنك الاستثمار القومي التابع لوزارة التخطيط، وأخرى لهيكلة البنك.
التخطيط
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