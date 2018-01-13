قابيل: طرح 5 ملايين متر أرض للمطور الصناعي خلال 2018

التطوير الصناعى أتاح سرعة توفير أراض صناعية كاملة المرافق للمستثمرين



محمد ريحان



أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن طرح الأراضى بنظام المطور الصناعى أتاح سرعة توفير أراض صناعية كاملة المرافق من خلال شراكة ناجحة ومتوازنة مع القطاع الخاص، لافتاً فى هذا الصدد الى أن هيئة التنمية الصناعية انتهت منذ أيام من تخصيص 8 ملايين متر مربع أراضى بنظام المطور الصناعى فى كل من مدينتى العاشر من رمضان والسادات ومن المخطط طرح ما يقرب من 5 ملايين متر أخرى خلال العام الحالى.



وقال إن التوسع فى نظام المطور الصناعى خلق محورا جديدا للتنمية الصناعية عن طريق القطاع الخاص وبالتوازى مع الجهود التى تبذلها الدولة لتوفير احتياجات القطاع الصناعى من الأراضى المرفقة وهو ما يسهم فى رفع العبء عن موازنة الدولة لإنشاء وتطوير المناطق الصناعية.



جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها الوزير لمنطقة المطور الصناعي بولاريس الزامل بمدينة السادس من أكتوبر والتي تعد أحد أهم النماذج الناجحة للمطور الصناعي في مصر والتى ساهمت في جذب استثمارات أجنبية مباشرة ضخمة للاقتصاد المصري خلال المرحلة الماضية.



وقال الوزير إن شركات المطورين الصناعيين أهلت وجهزت منذ بدء العمل بنظام المطور الصناعي 12 منطقة صناعية وخدمية بمساحة 15 مليون متر بإجمالي 983 مصنعاً و168 منشأة خدمية باستثمارات 25 مليار جنيه أتاحت 132 ألف فرصة عمل.



وقد قام قابيل خلال الزيارة بوضع حجر أساس مشروع " بوصلة “ للوحدات الجاهزة للصناعات الصغيرة والمتوسطة والتابع لمنطقة بولاريس الصناعية والذي يتماشى مع التوجه الحالي للدولة لتنمية قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ويوفر بيئة العمل المناسبة والدعم الفني لها، حيث يضم 56 وحدة تصلح لمختلف الاستخدامات ( صناعى – تجارى – مستودعات ومخازن ) وتتراوح مساحة الوحدات من 500 الى 700 متر مربع للوحدة.



وأضاف الوزير أن مجموعة بولاريس تمثل أحد أهم النماذج الناجحة للمطور الصناعي في مصر والمنطقة، فقد نجحت المجموعة في تطوير 3.1 مليون متر مربع على مرحلتين تضمنت الأولى تطوير 2 مليون متر مربع والمرحلة الثانية تشمل تطوير 1.1 مليون متر، حيث تضم منطقة بولاريس الصناعية أكثر من 80 شركة من كبريات الشركات المحلية والدولية وباستثمارات تصل إلى 20 مليار جنيه وتتيح 35 ألف فرصة عمل مباشرة، لافتا الى أن البنية التحتية المتطورة والإدارة الاحترافية للمنطقة ساهمت في جذب استثمارات أجنبية للسوق المصرية فى مختلف المجالات.



ومن ناحية أخرى أشار قابيل إلى أن مدينة السادس من أكتوبر تتمتع بأهمية كبيرة في البنيان الصناعي المصري المتطور، فهي تعد من أكبر المدن الصناعية في مصر ويعمل بها أكثر من 1700 منشأة، مشيرا إلى أن صادراتها تبلغ 2.5 مليار دولار سنويا أي ما يمثل 12% من صادرات مصر، كما تحوى تجمعات متخصصة في مجالات الصناعات الكيماوية والنسيجية والغذائية والهندسية.



وقد شهد قابيل توقيع اتفاق بين مجموعة بولاريس الزامل والبنك الاهلى المصرى لتوفير آليات تمويلية بفائدة ميسرة تصل الى 7-10% للوحدات التي سيتم انشاؤها بمجمع بوصلة وذلك في إطار مبادرة البنك المركزى لتوفير تمويل ميسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.



ومن جانبه قال تونش أوزكان، رئيس مجلس ادارة مجموعة بولاريس، إن المجموعة أسست شركة لإدارة المرافق بغرض تلبية احتياجات وخدمات الشركات العاملة في منطقة بولاريس وتقديم كل أوجه الدعم للمستثمرين العاملين في المنطقة، لافتاً إلى أنها تستهدف الارتقاء بمستوى المنطقة لتصبح نموذجاً يحتذي به على مستوى العالم، خاصةً أن المنطقة احتلت المركز الـ45 وفقاً لتصنيف جريدة فايننشال تايمز لأفضل المناطق الحرة المستقبلية في العالم.



ولفت الى أنها حصلت مؤخراً على تخصيص مساحة قدرها 1.4 مليون متر مربع من هيئة التنمية الصناعية بمدينة السادات فى إطار أراضى المطور الصناعى، الى جانب توقيع عقد لتطوير 5.5 مليون متر مربع فى العين السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وقد تم التوقيع خلال مؤتمر الشباب بشرم الشيخ نهاية عام 2017.



وقد رافق الوزير خلال الجولة المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ونيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمهندس أحمد طه المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة والدكتورة شيرين الصباغ رئيس وحدة السياسات والاستراتيجيات والمشروعات التنموية بالوزارة.