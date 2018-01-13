8500 طن بوتاجاز تصل ميناء الزيتيات

ميناء الزيتيات

نادية صابر



صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة جيناجاز وعلى متنها 8500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع.



كما يستعد ميناء سفاجا لاستقبال أربع سفن وهى أمانة، الحرية2، النوى اكسبريس، بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 482 راكبا و 197 شاحنة بضائع و 13 شاحنة عفش ركاب و 20 سيارة.



فيما شهد الميناء بالامس مغادرة أربع سفن وهى أمانة، الحرية2، النوى اكسبريس، بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 464 راكبا و 229 شاحنة بضائع و 22 سيارة.



على جانب آخر، شهد ميناء نويبع وصول وسفر 1190 راكبا وتداول 63 شاحنة، حيث يستعد اليوم لاستقبال السفينتين آيلة وبريدج وعلى متنهما 328 راكبا و 15 برادا وتريللا و 2 سيارة.



بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين برنسيسة وبريدج وعلى متنهما 296 راكبا و 4 برادا و 2 تريللا و 2 سيارة و 2 باص جيت، فيما غادرت ثلاث سفن وهى برنسيسة، آيلة، بريدج وعلى متنها 566 راكبا و 26 برادا و 15 تريللا.