الخارجية : مصر تثمن علاقاتها مع الكويت الشقيقة وشعبها

محاولات تنظيم الاخوان الإرهابي للوقيعة بين مصر وأشقائها مفضوحة

تعقيبًا على ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي من تسريبات تتناول بشكل سلبي علاقات مصر مع دولة الكويت الشقيقة وبعض دول الخليج، أكد المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن مصر تثمن عاليًا وتقدر بكل إعزاز علاقاتها الراسخة والقوية مع دولة وشعب الكويت، وهو ما برهنت عليه تاريخيًّا مواقف الدولتين والشعبين في تضامنهما مع بعضهما البعض في مواجهة التحديات المختلفة.