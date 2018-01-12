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سيـــاســة
الخارجية : مصر تثمن علاقاتها مع الكويت الشقيقة وشعبها
الجمعة 12 يناير 2018 10:24 م
وزارة الخارجية
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وزارة الخارجية
محاولات تنظيم الاخوان الإرهابي للوقيعة بين مصر وأشقائها مفضوحة
المال- خاص
تعقيبًا على ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي من تسريبات تتناول بشكل سلبي علاقات مصر مع دولة الكويت الشقيقة وبعض دول الخليج، أكد المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن مصر تثمن عاليًا وتقدر بكل إعزاز علاقاتها الراسخة والقوية مع دولة وشعب الكويت، وهو ما برهنت عليه تاريخيًّا مواقف الدولتين والشعبين في تضامنهما مع بعضهما البعض في مواجهة التحديات المختلفة.
وحذر أبو زيد من خطورة الالتفات لمحاولات الوقيعة والإضرار بعلاقات مصر مع أشقائها العرب من قِبل تنظيم الإخوان الإرهابي وأذرعه الإعلامية المعروفة، ومن يقف وراءها من دول وجهات تستهدف الإضرار بمصر.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية أنه رغم سياسة وزارة الخارجية الثابتة بعدم التعليق على مثل تلك الأعمال المشبوهة التي لا تعبر إلا عن يأس مقترفيها، فإنه تقديرًا وإعزازًا للعلاقة الوثيقة التي تربط بين الشعبين المصري والكويتي، واحترامًا لمواقف دولة الكويت الراسخة في دعم مصر وشعبها، فقد آثرت أن تؤكد مجددًا موقفها تجاه دولة الكويت وأشقائها من دول الخليج المعروفة بدعمها لمصر واحترامها لإرادة شعبها.
وزارة الخارجية
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