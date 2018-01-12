شكاوى من حملة خالد علي حول التوكيلات

وجاء بنص الشكوى أنهم وردهم شكاوى متعددة من بعض المواطنين الراغبين في تحرير توكيلات تأييد للترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية عن طريق مكاتب الشهر العقاري، حيث امتنعت بعض المكاتب (مكتب شهر عقاري المقطم، مكتب توثيق نقابة المحامين)، اليوم الجمعة 12 يناير 2018، عن تحرير توكيلات للمواطنين، بحجة أن محالّ إقامتهم غير تابعة لهذه المكاتب أو أنهم يقطنون خارج المحافظة الموجود بها المكتب. وهو عكس ما جرى عليه العمل منذ بدء تحرير تلك التوكيلات وعكس سياسة وقرارت الهيئة الوطنية للانتخابات التي تهدف إلى تيسير تلك الإجراءات على المواطنين وإقرار الاختصاص العام لمكاتب الشهر العقاري في تحرير تلك التوكيلات، بغض النظر عن الاختصاص المكاني.