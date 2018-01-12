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سيـــاســة
شكاوى من حملة خالد علي حول التوكيلات
الجمعة 12 يناير 2018 09:57 م
خالد علي
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خالد علي
سلوى عثمان
أعلنت حملة المرشح الرئاسي خالد علي، اليوم، توجه عضو الفريق القانوني بالحملة، للهيئة الوطنية للانتخابات، للتقدم بعدة شكاوى تتعلق ببعض العراقيل التي يتعرض لها المواطنون أثناء تحرير التوكيلات.
حيث رصدت غرفة العمليات والمتابعة بالحملة امتناع بعض مكاتب الشهر العقاري عن تحرير توكيلات، بدعوى أن المواطن له محل إقامة خارج المحافظة التي يوجد بها مقر المكتب، وامتناع البعض الآخر عن تذييل التوكيلات بخاتم شعار الجمهورية، ومطالبة الحملة للهيئة الوطنية للانتخابات باتخاذ قراراتها بإزالة الدعايات المخالفة للمرشح المحتمل عبد الفتاح السيسي والمنتشرة بعدد من الميادين والأماكن العامة والحكومية بالمخالفة لقرارات اللجنة والجدول الزمني الخاص ببدء الدعاية الانتخابية، وأيضًا شكوى بخضوص التعرض لحُرمة الحياة الخاصة للأستاذ خالد علي والتجاوزات الإعلامية في حقه بالمخالفة لقرارات اللجنة والقواعد المنظمة للانتخابات الرئاسية.
وأفاد المستشار عضو الهيئة الوطنية للانتخابات بأنه لا صحة لما تثيره بعض مكاتب الشهر العقاري من عدم اختصاصها بتحرير توكيلات التأييد للمواطنين المقيمين خارج نطاقها، وأن اختصاص تلك المكاتب هو اختصاص عام لكل مواطني الجمهورية، كما أمر سيادته ببدء التحقيق في تلك الشكاوى، وأصدر أوامره لقطاع الدعم الفني بالهيئة الوطنية للانتخابات بسرعة تدارك بعض المعوقات الإدارية في تحرير التوكيلات والتحقيق فيها.
وتهيب الحملة بالمواطنين التوجه فورًا لغرفة العمليات والمتابعة بالحملة بخصوص أي شكاوي تتعلق بتحرير توكيلات تأييد الأستاذ خالد علي المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية 2018.
وجاء بنص الشكوى أنهم وردهم شكاوى متعددة من بعض المواطنين الراغبين في تحرير توكيلات تأييد للترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية عن طريق مكاتب الشهر العقاري، حيث امتنعت بعض المكاتب (مكتب شهر عقاري المقطم، مكتب توثيق نقابة المحامين)، اليوم الجمعة 12 يناير 2018، عن تحرير توكيلات للمواطنين، بحجة أن محالّ إقامتهم غير تابعة لهذه المكاتب أو أنهم يقطنون خارج المحافظة الموجود بها المكتب. وهو عكس ما جرى عليه العمل منذ بدء تحرير تلك التوكيلات وعكس سياسة وقرارت الهيئة الوطنية للانتخابات التي تهدف إلى تيسير تلك الإجراءات على المواطنين وإقرار الاختصاص العام لمكاتب الشهر العقاري في تحرير تلك التوكيلات، بغض النظر عن الاختصاص المكاني.
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