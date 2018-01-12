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اقتصاد وأسواق
بالصور.. ضبط كمية من الحشيش بجمرك الطرود
الجمعة 12 يناير 2018 08:48 م
بالصور.. ضبط كمية من الحشيش بجمرك الطرود
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بالصور.. ضبط كمية من الحشيش بجمرك الطرود
مها أبو ودن
تمكَّن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك الطرود البريدية، برئاسة عبد المنعم عليوة، مدير عام جمارك الطرود البريدية، من ضبط محاولتيْ تهريب لكَمية من مخدِّر الحشيش وساعة ثمينة.
وكانت المحاولة الأولى بجمرك جمارك البريد السريع، فقد تمكَّن رجال جمارك بالإدارة البريد السريع، برئاسة عبد الوهاب على محمد، مدير جمرك الورديات، من ضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الحشيش الممنوع تعاطيه أو تداوله أو استيراده أو تصديره طبقًا لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته.
ففي أثناء قيام رجال الجمارك بالوردية الرابعة بجمرك بريد U P S برئاسة الأستاذ محمد رشدى رمضان، بإنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية الواردة من الخارج، اشتبه حسن عبد الفتاح، مأمور التعريفة، فى مشمول البوليصة رقم 1Z2071YA0420095839 ومشمولها عبارة عن مظروف مستندات مغلق وارد من إسبانيا.
وبالتفتيش تبيَّن أنه بداخل الطرد عدة أوراق وظرف ألومونيوم فضي اللون به قطعة مبططة بُنّيّة اللون يشتبه أن تكون لمخدِّر الحشيش بوزن 70 جرامًا.
وكانت المحاولة الثانية بجمرك بريد D H L، حيث تمكَّن رجال جمارك ببريد D H L برئاسة عزت عطية، مدير جمرك الورديات، من ضبط محاولة تهريب ساعة ثمينة، بالمخالفة للقانون
ففي أثناء اللجنة الجمركية بالوردية الثالثة بجمرك بريد D H L، وبمعاينة مشمول البوليصة الفرعية رقم 1080337204 ومشمولها عبارة لعبة طفل (سيارة صغيرة) بوزن نصف كيلوجرام واردة من الإمارت تبيَّن أن بداخل اللعبة ساعة ثمينة بعقارب صفراء مذهَّبة سويسرية الصنع ماركة VACHERON CONSTIN مخبَّأة داخل السيارة الصغيرة
وبلغت القيمة الجمركية 156 ألفًا و800 جنيه، والضرائب والرسوم المستحقة 75 ألفًا و577 جنيهًا.
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