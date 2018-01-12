ضبط كمية من المنشطات الجنسية بقرية البضائع

مها أبو ودن









تمكّن رجال إدارة جمرك القطاع العام بقرية البضائع، برئاسة محمد السيد عبد الغني، من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية (منشطات جنسية) مجهولة المصدر بالمخالفة للقانون.





وتم الضبط بناء على مذكرة المعلومات المقدَّمة من إدارة جمرك القطاع العام بقرية البضائع، باعتزام إحدى شركات الاستثمار العاملة بالمناطق الحرة إدخال أصناف مخالفة ضمن مشمول البوليصة رقم 077/96267286 والصنف طبقًا للمستندات عبارة عن أدوية بشرية واردة من بومباي بدولة الهند، حيث استغلت الشركة كونها خاضعة لقانون الاستثمار ومعفاة من العرض على الجهات المختصة بوزارة الصحة.





وبمعاينة المشمول تبيَّن أنه على شكل شرائط منفرطة دون عبوات بعدد 5 ملايين و699 ألفًا و405 أقراص، بوزن إجمالي 5245 كيلو، وبسحب عينات منه وعرضها على إدارة مكافحة المخدرات أفادت بأنها ليست لأدوية مخدرة لكنها شرائط لمنشطات جنسية مجهولة المصدر تمثل خطرًا على الصحة العامة.





وتم تحرير محضر ضبط جمركي للشركة وإخطار الهيئة العامة للاستثمار بالواقعة؛ وذلك نظرًا لمخالفة الشركة أحكام قانون الاستثمار وقرار مزاولة النشاط الخاص بها، وهو ما أسفر عن إفادة الهيئة العامة للاستثمار بأنه تم إلغاء النشاط التخزيني للشركة بوساطة السلطة المختصة، وسيتم إعادة تصدير المشمول إلى دولة الورود.





وبلغت قيمة غرامة فرق القيمة المستحقة 2 مليون و530 ألف جنيه.



