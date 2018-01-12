العلماء يلجئون إلى الهندسة الوراثية لمنع انقراض الشوكولاتة

يورونيوز









أعلن باحثون مختصون أن نبتة الكاكاو، التي تُعد العنصر الأساسي في صناعة الشوكولاتة، مهددة بالانقراض في سنة 2050؛ بسبب التغييرات المناخية الكبيرة التي يشهدها العالم منذ سنوات.





ونشر موقع "فرويندين" الألماني، اليوم، أن التغييرات المناخية أصابت كل شيء، على غرار ذوبان الجليد في القطب الشمالي، وانقراض بعض الأنواع من الحيوانات، وقد يأتي الدور قريبًا على نبتة الكاكاو، التي تحتاج إلى ظروف نمو محددة جدًّا، ويمكن أن تزدهر فقط في المناطق الرطبة الدافئة عند حوالي 10 درجات شمال وجنوب خط الاستواء.





وأوضح المصدر أن نبتة الكاكاو تحتاج إلى حماية كافية من الظل والرياح، وهو ما قد يتحقق عن طريق الزراعة المختلطة، لكن تغير المناخ الذي يصيب العالم، سيغير درجة الحرارة والرطوبة، التي تكتسب أهمية كبيرة في زراعة نبتة الكاكاو، فيما يؤكد الباحثون أن هذا يعني انقراض هذه النبتة، ومن ثم انقراض الشوكولاتة.





ويعكف باحثون من جامعة "كاليفورنيا- بركلي"، على إجراء أبحاث من أجل حماية نبتة الكاكاو من الانقراض، بالاعتماد على مجال الهندسة الوراثية، حسبما ذكر موقع "ساينس- أليرت".





وبحسب موقع "بيزنس إنسايدر" فإن الباحثين سيستخدمون في أبحاثهم تكنولوجيا تسمى (CRISPR) والتي تمنح الجينات إمكانية تحمل التغير المناخي. وقد استخدمت هذه التقنية سابقًا لجعل المحاصيل الزراعية أرخص، من حيث الثمن، وأكثر موثوقية.



