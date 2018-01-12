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عقـــارات
الرقابة المالية: زيادة عقود المستثمرين 6%
الجمعة 12 يناير 2018 05:28 م
هيئة الرقابة المالية جديد
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هيئة الرقابة المالية جديد
محمود زكي
كشف تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية، عن بلوغ عدد العقود الجديدة للمستثمرين إلى 2283 عقدًا، منذ يناير إلى نهاية نوفمبر من العام الماضي 2017، مقابل 2326 خلال نفس الفترة من العام 2016.
وأضاف التقرير أن هناك تراجع في عدد العقود، خلال العشر أشهر الماضية، يصل إلى 43 عقدًا، بنسبة تراجع بلغت 1.6%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ولفت تقرير الهيئة إلى أن إجمالي عقود المستثمرين منذ بداية النشاط وحتى نهاية نوفمبر 2017، بلغ 44 ألف عقد، مقابل 42 ألف عقد، منذ بداية النشاط وحتى نهاية نوفمبر 2016، بزيادة بلغت 6.2%.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي التمويلات العقارية الممنوح من الشركات العقارية، منذ بداية النشاط وحتى شهر أكتوبر 2017، حوالي 8.2 مليارات جنيه، مقابل 6.5 مليار جنيه منذ بداية النشاط وحتى شهر أغسطس من العام الماضي 2016.
الرقابة المالية
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