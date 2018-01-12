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عقـــارات
شركات التمويل العقاري تضخ 1.4 مليار جنيه خلال 11 شهرا
الجمعة 12 يناير 2018 04:56 م
التمويل العقارى
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التمويل العقارى
محمود زكي
بلغ حجم التمويل العقاري الممنوح من شركات التمويل العقاري من أول العام إلى نهاية نوفمبر 2017 بقيمة 1.4 مليار جنيه مقابل مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن الرقابة المالية خلال شهر نوفمبر الماضي.
وأضاف تقرير هيئة الرقابة المالية أن نسبة الزيادة في حجم التمويلات بلغ حوالي 46%.
وأشار التقرير إلى أن الزيادة في حجم التمويلات الممنوح من شركات التمويل العقاري خلال العشر شهور الماضية بلغ حوالي 400 مليون جنيه وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ولفت التقرير إلى أن إجمالي حجم التمويل العقاري الممنوح من الشركات منذ بداية النشاط وحتى نهاية أكتوبر بلغ حوالي 8.3 مليار حنيه مقابل 6.8 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي.
وإلى أن معدل الزيادة في حجم تمويلات القطاع منذ بدايته بلغ حوالي 23%.
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