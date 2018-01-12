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اقتصاد وأسواق
استقرار أسعار الدواجن عند 25 جنيهًا
الجمعة 12 يناير 2018 03:01 م
الدواجن
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الدواجن
أحمد اللاهوني
استقرت أسعاراللحوم اليوم، الجمعة، فى السوق المحلية بين 100 و120 لكيلو الكندوز و125 للضانى، و135 للبتلو.
وثبتت أسعار الدواجن عند 25 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، و30 للساسو، و35 للبلدى، و45 و50 للرومى، و40 للبط، و36 لطبق البيض.
وظلت أسعار الأسماك على وضعها عند 70 جنيهًا لكيلو البورى، و30 للبلطى، و70 للمكرونة، والجمبرى بين 150 و250، والكابوريا بين 60 و120.
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