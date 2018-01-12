7.4 مليون دولار مبيعات متوقعة لكتاب النار والغضب

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خالد بدر الدين



تتوقع مؤسسة "NPD" بوكسكان، التى تتبع 85 % من سوق الكتب الأمريكية، أن يكسب مايكل وولف مؤلف كتاب النار والغضب 7.4 مليون دولار، من مبيعات الكتاب الذى يدور حول الرئيس دونالد ترامب فى أول عام له فى البيت الأبيض، ويبلغ عدد نسخه أكثر من 1.4 مليون نسخة مطبوعة.



وذكرت وكالة "بلومبرج"، أن مايكل وولف كسب حتى الآن أكثر من مليون دولار من مبيعات كتابه المثير للجدل، بعد بيع أكثر من 29 ألف نسخة فى أول يومين من طرح الكتاب فى السوق الأمريكية، حتى اختفى الكتاب من المكتبات بسرعة شديدة، واضطرت شركة هنرى هولت التابعة لدار نشر ماكميلان العالمية إلى توزيع المزيد على المكتبات وباعة الكتب.



وتبيع المكتبات نسخة كتاب النار والغضب بسعر 30 دولارًا، وتبيع المتاجر المختلفة نسخ إلكترونية يبلغ عددها 250 ألف نسخة، بسعر 15 دولارًا للنسخة وتسجيلات مسموعة بلغت 100 ألف نسخة للكتاب بسعر 28 دولارًا.



كان الرئيس ترامب وصف كتاب النار والغضب بأنه خيالى ونعت مؤلفه بالمحتال والكاذب، وجدد دعوته بتشيد قانون التشهير والقذف لمساعدة الأشخاص المستهدفين للبيانات الكاذبة والمضللة التى تشهر بهم.



وأرسل تشارلز هاردر المحامى الذى يمثل الرئيس ترامب خطابًا إلى شركة هنرى هولت، يطالبها بسحب نسخ الكتاب من السوق مع تقديم إعتذار للرئيس ترامب.