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صلاح والنني يشعلان تويتر بمناقشاتهما الهزلية
الجمعة 12 يناير 2018 11:24 ص
محمد صلاح
أخر الأخبار
محمد صلاح
أحمد صبرى
نشبت حرب كلامية هزلية على موقع "تويتر" بين اللاعبين المصريين المحترفين فى الدوري الإنجليزي محمد صلاح لاعب نادى ليفربول ومحمد الننى لاعب أرسنال، ثم تدخل لاحقا فيها الفنان محمد هنيدى.
بدأ النقاش بتغريدة للنني يقول فيها لأحد معجبيه: "حبيبى يا كابتن ياسر يا محترم وأحبك الله الذى أحببتنى من أجله.. دعونا نتطلع فهمنى طبعًا"، ووسط ردود كثير من المتابعين للننى رد أيضا محمد صلاح بصورة للفنان عادل إمام، مصحوبة بتعليق يقول فيه: دا حالى دلوقتى يا نينووو والله.
وجاء رد لاعب أرسنال سريعا، معلقا بصورة للفنان محمد هنيدى يكلم الفنانة منى زكى فى فيلم "صعيدى فى الجامعة الأمريكية"، مصحوبة بجملة: دى أقل حاجة عندى يا أبو صلاح.
واعتبر المغردون رد الننى بـ"قصف الجبهة" لزميله كما حازت تلك الردود تفاعلا كبيرا، وتمت إعادة التغريدات آلاف المرات بعد ساعات من كتابتها.
وكان من بين الردود على تلك المناقشة الكومدية الفنان محمد هنيدى، والذي قال: لاعب كورة وشاعر لغاية لما يجيبوا شاعر، وذلك ردا على استخدام صورته فى النقاش.
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