منفذ السلوم البري

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أكد اللواء هشام نصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، عودة 200 مصري ووصول 85 شاحنة من ليبيا عبر منفذ السلوم خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.



وأضاف المنفذ استقبل 200 مصري بينهم 152 وصول شرعي و48 غير شرعي، كما تم إنهاء إجراءات سفر 755 شخصًا بينهم 181 مصريًا و574 ليبيًا، مشيرًا إلى سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بوصول وسفر المصريين عبر المنفذ من وإلى ليبيا.



ونوه إلى أنه تم إنهاء إجراءات مغادرة 100 شاحنة محملة بالبضائع والمواد الغذائية ومواد البناء والرخام من المنفذ متجهة لمنفذ مساعد الليبي، وإنهاء إجراءات وصول 85 شاحنة لتحميل بضائعها من الجانب المصري.