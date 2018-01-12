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نقل وملاحة
إحباط محاولة تسلل 19 شخصا إلى ليبيا عبر السلوم
الجمعة 12 يناير 2018 01:43 ص
احباط تسلل السلوم
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احباط تسلل السلوم
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح الخميس من إحباط محاولة تسلل 19 شخصًا بينهم مواطن سوداني ، حال مغادرة البلاد بطريقة غير مشروعة إلى الجانب الليبي عبر الدروب الصحراوية بالسلوم.
وتلقى مدير أمن مطروح ، إخطارًا وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط يفيد بضبط 19 شخصًا، بينهم 3 أشخاص من الإسكندرية ، و3 من قنا، وشخصان من القاهرة ، واثنان من أسيوط ، وآخران من الدقهلية ، وشخص من البحيرة ، وواحد من الشرقية ، وآخر من كفر الشيخ ، وشخص من الفيوم، وواحد من المنيا، وآخر من سوهاج، إلى جانب مواطن سوداني، وذلك حال مغادرتهم البلاد بطريقة غير مشروعه إلى الجانب الليبي عبر الدروب الصحراوية.
وقامت الأجهزة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.
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