مواطنون بجنوبي الضبعة يشتكون من عدم وجود خط مياه

محطة المياه

معتز محمود



تقدم عدد من أهالى منطقة سوانى سمالوس جنوب مركز الضبعة بشكوى لمحافظة مطروح يتضرروا فيها من عدم وجود خط مياة ، وفقاً لمصدر بمحافظة مطروح .



وأضاف المصدر ، أن اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح قرر تكليف اللواء شريف فارس رئيس مجلس إدارة شركة المياة والصرف الصحى بمطروح بدراسة ماجاء بالشكوى ، والعرض على المحافظ.



وتجدر الإشارة إلى أنه تم اقامة مشروعات وإعادة تأهيل لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة مطروح بقيمة مالية تصل لنحو 350 مليون جنيه ( تمويل ذاتى) خلال خطة العام المالى الجديد 2017/2018 .



وتشمل تلك المشروعات منها مشروعات مياه شرب بإجمالي 245 مليون جنيه ، ومشروعات صرف صحى باجمالي 105 مليون جنيه.

وتتنوع تلك المشروعات بين إنشاء خطي طرد جديدين من محطة الرفع الرئيسية إلي محطة المعالجة بتكلفة 160 مليون جنيه وانشاء شبكة صرف امطار بمدينة مرسي مطروح .



كما تشمل استكمال مشروع الوصلات الفرعية للمرحلة الثانية للصرف الصحي بمدينة مرسي مطروح واستكمال مشروع احلال وتجديد ورفع كفاءة شبكات و روافع الصرف الصحي والبدء في مشروع الصرف الصحي بمنطقة المعسكرات والمضيفة بالكورنيش ،وجارى الإنتهاء من محطة الرميلة 3 بطاقة 12 الف م3/يوم بتكلفة 60 مليون جنيه



يُشار إلى أن محافظ مطروح وقع أمس 4 بروتكولات تعاون مع صندوق تطوير العشوائيات لتطوير 4 مناطق عشوائية بتمويل كامل من الصندوق بإجمالى تكلفة 75مليون جنيه وهى بروتكول لتطوير منطقة الطابية بانشاء عمارة سكنية بتكلفة 40 مليون جنية ،وثلاث بروتكولات أخرى لتطوير وإنشاء سوق حضارى بكل من مدينة الضبعة وسيوة و سيدى برانى اجمالى تكلفة تطوير الاسواق 35 مليون جنية .





