EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
هاشتاج سامى عنان يتصدر تويتر
الخميس 11 يناير 2018 11:09 م
عنان يتصدر تويتر
أخر الأخبار
عنان يتصدر تويتر
أحمد صبرى
تصدر هاشتاج سامى عنان المركز الأول على قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا على موقع تويتر، إثر ثر ترشيح حزب مصر العروبة الديمقراطى رئيس الأركان الأسبق وزعيم الحزب لرئاسة الجمهورية.
يأتى ذلك بعد أن أعلنت صفحة منسوبة للفريق سامى عنان بيانا ـأكده سامي بلح امين عام حزب مصر العروبة الديمقراطي جاء فيه : تم أنتهاء اجتماع الهيئة العليا لحزب مصر العروبة الديمقراطى مساء اليوم وتم اختيار الفريق سامي عنان زعيم الحزب مرشحا عن الحزب في انتخابات رئاسة الجمهورية لعام 2018.
وحصل هذا البيان على أكثر من الفي مشاركة فى أقل من ساعة على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، كما حصل على مشاركة عدد من المشاهير .
واعتبر عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي أن ترشيح سامى عنان مجرد خطة للتغطية على عددم وجود منافسين حقيقيين للرئيس عبدالفتاح السيسي فى حين اعتبر آخرون أن وجود شخص بحجم عنان فى سباق الإنتخابات سيعمل على وجود منافسة حقيقية.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا