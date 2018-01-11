سامي عنان مرشحا للانتخابات الرئاسية

حسين رجب



أعلن حزب مصر العروبة الديمقراطي مساء يوم الخميس، ترشح الفريق سامي عنان للانتخابات الرئاسية المقبلة.



جاء ذلك بحسب بيان لأمين عام حزب مصر العروبة الديمقراطي سامح بلح



وأوضح بلح أن عنان سيرشح عن حزب مصر العروبة الذي يتزعمه.



وسبق لعنان أن أعلن ترشحه في الانتخابات الرئاسية عام 2014 ثم تراجع عن قراره وقتها، ولم يعلن موقفه بعد بيان الحزب بعد.



والانتخابات الرئاسية مقرر أن تجرى في شهر مارس المقبل، وسيتم فتح باب الترشح يوم 20 يناير الجاري



ولم يعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشحه بعد، فيما أكد المحامي البارز خالد علي ترشحه للانتخابات الرئاسية



وسيعلن الاثنين المقبل، البرلماني السابق أنور السادات قراره بخصوص الترشح في مؤتمر صحفي بمقر حزبه بالقاهرة.





ونص البيان كالتالي



سامي عنان مرشحا لإنتخابات رئاسة الجمهورية



اختارت الهيئة العليالحزب مصر العروبة الديمقراطى الفريق سامي عنان زعيم الحزب مرشحا عن الحزب في انتخابات رئاسة الجمهورية لعام 2018 وقد وافق سيادته علي ذلك، هذا وسوف يعقد الحزب مؤتمرا صحفيا بمقره بالدقي لاعلان ذلك الي الشعب المصري العظيم



سامي بلح

امين عام حزب مصر العروبة الديمقراطي





