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نقل وملاحة
الري: استمرار أعمال تطهير المجرى الملاحي بأسوان
الخميس 11 يناير 2018 09:59 م
شحوط المراكب السياحية في أسوان
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شحوط المراكب السياحية في أسوان
طالب الدكتور محمد عبد العاطي، وزير المواد المائية والري، بسرعة الانتهاء من الجهود المنفذة لأعمال التكريك والتطهير الجارية أمام منطقة المراسي السياحية لمعبد كوم أمبو بمحافظة أسوان، في إطار التغلب نهائيا على أزمة شحوط البواخر السياحية خلال الفترة الماضية بالمنطقة.
جاء ذلك خلال تفقد الوزير اليوم الخميس، يرافقه عدد من القيادات محافظة أسوان، أعمال التكريك وتطهير المجرى الملاحي النهري أمام منطقة مراسى كوم أمبو بأسوان، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط
وأكد على انتهاء مشكلة شحوط البواخر السياحية وسلامة المجرى الملاحي بين أسوان والأقصر حاليا بنسبة كبيرة.
وعقد الوزير اجتماعا مع المسئولين عن أعمال التكريك، استعرض خلاله الجهود المبذولة ومعدلات تنفيذ أعمال تركيب الشمندورات الجارية بالمجرى الملاحي وكميات التطهير والتكريك التي تقوم بها كافة الجهات المختصة لرفع الطمي والرمال من المجرى الملاحي
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