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اقتصاد وأسواق
السعودية تدرس نقل بعض أصول مجموعة بن لادن إلى الدولة
الخميس 11 يناير 2018 09:32 م
مجموعة بن لادن السعودية
أخر الأخبار
مجموعة بن لادن السعودية
متابعات
قالت مصادر لرويترز إن السعودية تتولى السيطرة الإدارية على مجموعة بن لادن وتناقش انتقالا محتملا لبعض أصول مجموعة التشييد العملاقة إلى الدولة، بينما رئيس مجلس إدارتها وأعضاء آخرون من العائلة قيد الاحتجاز.
ومجموعة بن لادن، التي كان يعمل بها أكثر من 100 ألف موظف في ذروة نشاطها، هي أكبر شركة للبناء في المملكة ومهمة لخطط الرياض لاقامة مشاريع عقارية وصناعية وسياحية كبرى للمساعدة في تنويع الاقتصاد بعيدا عن صادرات النفط.
لكن المجموعة تضررت ماليا في العامين الماضيين من ركود في قطاع التشييد واستبعاد مؤقت من عقود جديدة للدولة بعد حادث سقوط رافعة عملاقة قتل فيه 107 أشخاص في الحرم المكي في 2015. واضطرت للاستغناء عن آلاف الموظفين.
وقالت مصادر بالقطاعين المصرفي والصناعي، طلبت عدم الكشف عن هويتها بسبب الحساسية السياسية والتجارية للموضوع، إنه يبدو أن تحرك الرياض للسيطرة يهدف إلى ضمان أن تتمكن المجموعة من أن تواصل خدمة خطط السعودية للتنمية.
واحتجزت السلطات عشرات من كبار المسؤولين ورجال الأعمال في أكتوبر في إطار حملة واسعة على الفساد. وقالت المصادر إن بكر بن لادن رئيس مجلس إدارة مجموعة بن لادن وبضعة أعضاء في العائلة بين المحتجزين.
ويحاول مسؤولون سعوديون التفاوض على تسويات مع المحتجزين، قائلين إنهم يهدفون الى استعادة حوالي 100 مليار دولار من أموال مستحقة للدولة. وقالت المصادر إن المحادثات بشأن مستقبل مجموعة بن لادن جزء من هذا المسعى.
ومنذ احتجاز أعضاء من عائلة بن لادن، شكلت وزارة المالية لجنة من 5 أعضاء من بينهم 3 ممثلين للحكومة للاشراف على أنشطة المجموعة ومعالجة العلاقات مع الموردين والمقاولين.
ولم يرد مديرون بالمجموعة على اتصالات هاتفية تسعى للحصول على تعقيب. ولم يرد أيضا مسؤولون بوزارة المالية أو الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع على طلبات للتعقيب.
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