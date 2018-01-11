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بورصة وشركات
الدوحة تقود مكاسب 5 بورصات عربية
الخميس 11 يناير 2018 09:06 م
البورصات العربية
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البورصات العربية
خالد بدر الدين
صعدت مؤشرات 5 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الخميس وسط تداولات متواضعة بقيادة الدوحة التى كسبت للجلسة السادسة على التوالي بفضل توزيعات الأرباح السنوية المغرية المرتقبة قريبا بينما هبطت مؤشرات 3 بورصات بنسب ضعيفة منها دبى.
وارتفع مؤشر بورصة الدوحة بأكثر من 1 % ليسجل 9136 نقطة في تداول نشط بقيادة سعر سهم بنك الدوحة الذى زاد بحوالى 3.7 % في أقوى تداول له منذ نهاية نوفمبر الماضى بينما صعد سعر سهم بنك قطر الوطني أكبر مصرف في البلاد 1.5 % وقفز سعر سهم المجموعة للرعاية الطبية 6.9 % في أكبر حجم تداول منذ مارس الماضي.
وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية تقدم بحوالى 0.3 % ليقفز إلى 15242 نقطة مع صعود سعر سهم شركة إعمار مصر للتطوير العقاري 2.9 % .
وكسب مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بأكثر من 0.5 % ليرتفع إلى 7338 نقطة بفضل صعود أسهم 11 من 14 شركة للبتروكيماويات مدرجة في استجابة لارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوى منذ أكثر من عامين ونصف وارتفع سعر سهم شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) 4.8 % ليصل مكاسبه منذ بداية العام إلى 19.5 % .
وصعد مؤشر بورصة الكويت بأكثر من 0.5 % ليصل إلى 6561 نقطة كما زاد مؤشر سوق مال أبوظبي العام بحوالى 0.3 % ليسجل 4591 نقطة
وتراجع مؤشر سوق مال دبي العام بنسبة طفيفة بلغت 0.1 % ليستقر عند 3495 نقطة مع هبوط سعر سهم شركة دي.إكس.بي إنترتينمنتس للحدائق الترفيهية 1.6 % وكان الأكثر تداولا في البورصة لتبلغت مكاسب السهم 13 % منذ بداية العام حتى الآن.
وهبط مؤشر بورصة مسقط بحوالى 0.2 % لينخفض إلى 5087 نقطة بينما خسر مؤشر بورصة البحرين نسبة طفيفة بلغت 0.1 % ليستقر عند 1317 نقطة .
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